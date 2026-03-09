Costin Ștucan i-a avut invitați în emisiunea Fața la Joc, care a avut loc duminică, de la ora 13:30, pe Costel Pantilimon, Bogdan Lobonț și Adrian Mutu.

Cei trei au fost supuși mai multor provocări, iar de la distanță li s-a alăturat și Cosmin Contra

Cosmin Contra, despre Lobonț și Chivu: „Puteai să afumi cârnați”

Actualul antrenor al lui Al-Arabi SC din Qatar a vorbit despre situația din Orientul Mijlociu, acolo unde a izbucnit un conflict grav.

Pe lângă asta, Contra a fost provocat să îi descrie pe cei trei invitați, iar în momentul în care a vorbit despre Bogdan Lobonț și Adi Mutu a dezvăluit cum stăteau în camere și ce făceau în cantonamentele echipei naționale.

Costin Ștucan: Sunt trei oameni în studio pe care îi cunoști foarte bine. Povestește-ne ceva cu fiecare.

Cosmin Contra: Pe Panti când l-am întâlnit prima dată, așa micuț cum era el, am zis că nu o să fie un portar bun, așa cum a ajuns până la urmă. Adevărul e că m-a surprins ca jucător, dar și ca om, pentru că e o persoană extraordinară și am fost norocos că l-am întâlnit.

Cosmin Contra: Despre ceilalți doi nu pot să comunic toate lucrurile pe care le știu despre ei. Noi eram trupa de șoc la echipa națională, eu cu Adi (n.r. Mutu) și el cu Chivu, așa stăteam în camere, iar camerele erau apropiate. La ei în cameră (n.r. la Lobonț și Chivu) puteai să afumi cârnați. Mai mergea și 'Briliantul' la ei în cameră și puteai să pui cârnații și slănina fără probleme.

Bogdan Lobonț: Unde, că noi ieșeam pe terasă, nu în cameră.

Cosmin Contra: Lasă vrăjeala că preferați să ieșiți când venea nea' Piți (n.r. Victor Pițurcă).

Adrian Mutu: Ce să zică de mine când noi am stat zece ani în cameră.

Cosmin Contra: Era o relație mai zbuciumată cu Adi.