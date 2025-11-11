Succesul cu 2-0 în fața lui Lazio, pe „Meazza”, a consolidat statutul echipei lui Cristi Chivu în lupta pentru Scudetto. Lautaro a deschis scorul încă din primele minute, Bonny a închis tabela, iar Inter a controlat jocul fără emoții.



Ascensiunea lui Chivu nu a trecut neobservată în Italia. Printre cei care îl laudă public se numără și Alberto Malesani, antrenorul care, în urmă cu mai bine de două decenii, l-a modelat pe Adi Mutu la Verona și l-a lansat pe traseul ce avea să-l ducă spre statutul de star în Serie A.



Alberto Malesani, fascinat de Cristi Chivu: „Îmi place enorm”



Malesani, prezent la un eveniment în Peninsulă, a vorbit despre ccampionat, dar mai ales despre antrenorul român. Italianul a declarat că nu neapărat jocul Interului îl „dă pe spate” în acest moment, ci felul în care Chivu comunică.



„Chivu are o virtute importantă. Nu sunt încă complet entuziasmat de Inter FC, dar sunt impresionat de corectitudinea, comunicarea și dorința acestui antrenor de a face bine. A avut norocul să fie la Inter FC după o jumătate de campionat la Parma. Asta înseamnă că este predestinat, dar și că l-au nimerit” Îmi place enorm din punct de vedere uman”, a spus Malesani pentru TMW.



Malesani l-a transformat pe Adi Mutu într-o „bestie”

În sezonul petrecut la Hellas Verona, Mutu a explodat sub comanda lui. A jucat 36 de meciuri și a marcat 12 goluri în toate competițiile. Avea doar 21 de ani și devenise deja liderul tehnic al unei echipe care se lupta pentru supraviețuire, într-un campionat dominat de staruri.

