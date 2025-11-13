Cristian Chivu este tot mai lăudat pentru modul în care merge Inter Milano de câteva meciuri, atât în Serie A, cât și în Liga Campionilor. Recent, antrenorul român a primit cuvinte mari și datorită unui transfer pe care l-a făcut în atac!

După ce a semnat cu Inter, Chivu l-a adus la echipă pe atacantul francez Ange-Yoan Bonny, în vârstă de 21 de ani, acum cotat la 23 de milioane de euro. Cristi Chivu s-a convins de Bonny în perioada scurtă petrecută pe banca Parmei, unde l-a avut sub comanda sa pe atacantul francez, care a fost decisiv pentru salvarea ”Cruciaților” de la retrogradare.

Cristi Chivu a dat lovitura cu aducerea lui Bonny, dar îl vrea și pe Giovane

În sezonul precedent, la Parma, Ange Yoan Bonny a înscris șase goluri și a oferit patru pase decisive. Acum, în tricoul celor de la Inter, vârful din Franța, care a fost adus la Inter pentru 23 de milioane de euro, a marcat de patru ori și a oferit cinci pase decisive, în 15 meciuri.

În iarnă, Chivu vrea să mai facă anumite mutări, iar printre țintele antrenorului român este, se pare, și un vârf din Italia, din Serie A, brazilianul Giovane (21 de ani), legitimat la Hellas Verona.

El are doar un gol în această stagiune de Serie A, în 11 partide, dar a și oferit trei pase decisive. Culmea, singurul gol a fost semnat chiar în partida cu Inter, când gruparea lui Chivu a fost răpusă cu 2-1.

Giovane, lăudat de Chivu după ce a răpus Inter

De altfel, după acea partidă, antrenorul român chiar l-a lăudat pe vârful din Brazilia, după cum acesta din urmă a dezvăluit:

”Chivu m-a oprit la sfârșitul meciului și mi-a spus că am făcut un meci grozav. Vin după o perioadă dificilă, în Brazilia nu am jucat opt luni, pentru că nu am acceptat să îmi prelungesc contractul.

Îi mulțumesc antrenorului de la Inter, sunt fericit. E păcat de golul pe care l-am primit la final, puteam obține mai mult. (...)

Sunt foarte fericit pentru primul meu gol, care a venit împotriva unei echipe mari precum Inter. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot.

Studiez de trei sau patru ori pe săptămână cu un profesor și încerc să învăț limba. Sunt în Italia și este normal să vorbesc limba italiană”.

Giovane, de la Hellas Verona, cotat la 4 milioane de euro

Giovane a ajuns la Hellas Verona chiar în vară, din țara natală, de la Corinthians, dar fără sumă de transfer! În prezent, el are o cotă de piață de 4 milioane de euro, iar la naționala Braziliei este parte din echipa sub 23 de ani, pentru care are patru apariții până acum.

