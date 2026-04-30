Italienii șochează: „Inter îl așteaptă pe Mourinho” De ce este o veste excelentă pentru Cristi Chivu

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 79 de puncte , la 10 „lungimi” de Napoli, iar cu o victorie în partida cu Parma, echipa lui Chivu își poate asigura titlul.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape de cucerirea titlului în Italia , dar se gândesc deja la transferurile pentru stagiunea viitoare.

Jose Mourinho este pe lista lui Real Madrid și ar putea să îl înlocuiască pe Alvaro Arbeloa în această vară.

Inter și Cristi Chivu își doresc să îl aducă pe Nico Paz în această vară, dar totul depinde de Real Madrid, care are o clauză de răscumpărare de 10 milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv de 21 de ani.

În cazul în care Jose Mourinho s-ar întoarce la Real Madrid, Inter ar avea șanse mari să se înțeleagă cu formația din Spania, dată fiind relația bună pe care o au cu antrenorul portughez și faptul că madrilenii au multe opțiuni pentru zona ofensivă în acest moment.

„Nerazzurrii” și-ar dori un împrumut al argentinianului cu o clauză de cumpărare definitivă, după cum informează Corriere dello Sport, citat de TMW.com.

Publicația italiană a titrat pe prima pagină din ziar: „Inter îl așteaptă pe Mourinho”. Astfel, italienii au sugerat rolul important pe care l-ar juca, în „afacerea Nico Paz”, o eventuală revenire a lui Jose Mourinho la Real Madrid.

Nico Paz, star la Como

Argentinianul de 21 de ani are un sezon senzațional în tricoul lui Como, unde a reușit 13 goluri și opt assist-uri în 38 de partide.

Mijlocașul ofenisv a devenit un om de bază în echipa lui Cesc Fabregas, aflată pe locul 5, cu șanse mari să termine pe un loc de Champions League.

Nico Paz este cotat la 65 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.