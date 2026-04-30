Italienii șochează: „Inter îl așteaptă pe Mourinho” De ce este o veste excelentă pentru Cristi Chivu

Inter își pregătește campania de achiziții pentru sezonul viitor.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape de cucerirea titlului în Italia, dar se gândesc deja la transferurile pentru stagiunea viitoare.

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 79 de puncte, la 10 „lungimi” de Napoli, iar cu o victorie în partida cu Parma, echipa lui Chivu își poate asigura titlul.

Cristi Chivu își dorește întoarcerea lui Jose Mourinho

Jose Mourinho este pe lista lui Real Madrid și ar putea să îl înlocuiască pe Alvaro Arbeloa în această vară.

Inter și Cristi Chivu își doresc să îl aducă pe Nico Paz în această vară, dar totul depinde de Real Madrid, care are o clauză de răscumpărare de 10 milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv de 21 de ani.

În cazul în care Jose Mourinho s-ar întoarce la Real Madrid, Inter ar avea șanse mari să se înțeleagă cu formația din Spania, dată fiind relația bună pe care o au cu antrenorul portughez și faptul că madrilenii au multe opțiuni pentru zona ofensivă în acest moment.

„Nerazzurrii” și-ar dori un împrumut al argentinianului cu o clauză de cumpărare definitivă, după cum informează Corriere dello Sport, citat de TMW.com.

Publicația italiană a titrat pe prima pagină din ziar: „Inter îl așteaptă pe Mourinho”. Astfel, italienii au sugerat rolul important pe care l-ar juca, în „afacerea Nico Paz”, o eventuală revenire a lui Jose Mourinho la Real Madrid.

Nico Paz, star la Como

Argentinianul de 21 de ani are un sezon senzațional în tricoul lui Como, unde a reușit 13 goluri și opt assist-uri în 38 de partide.

Mijlocașul ofenisv a devenit un om de bază în echipa lui Cesc Fabregas, aflată pe locul 5, cu șanse mari să termine pe un loc de Champions League.

Nico Paz este cotat la 65 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
Simone Inzaghi le dă replica jucătorilor de la Inter care au spus că se simt mai bine cu Cristi Chivu
Cristi Chivu face primul transfer al verii la Inter: „Au ajuns la un acord total”
Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter
”Nebunul” Paolo Di Canio a oferit cel mai tare comentariu despre PSG - Bayern 5-4
Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni
Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"
Ce pregătește FC Argeș după un sezon excelent! Transferul o duce la nivelul următor
Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"
”Nebunul” Paolo Di Canio a oferit cel mai tare comentariu despre PSG - Bayern 5-4
Ce pregătește FC Argeș după un sezon excelent! Transferul o duce la nivelul următor
Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni
Steaua în Superligă! Anunț-bombă astăzi: ”Până pe 7 Mai se poate obține licența pentru Liga 1”
Cosmin Contra a dat din casă! Ce făceau Chivu și Lobonț la echipa națională: „Puteai să afumi cârnați”
Pio Esposito, declarație neașteptată după Bodo/Glimt - Inter 3-1: „Este o echipă puternică”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

