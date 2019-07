OFICIAL | Buffon a facut vizita medicala la Juventus! A fost primit ca o adevarata legenda ! VIDEO

Gianluigi Buffon revine la Juventus dupa un sezon petrecut la PSG.

Buffon a revenit la Juventus dupa ce sezonul trecut a jucat la PSG, iar la clinica la care italianul a mers sa faca vizita medicala, a fost intampinat de numerosi suporteri. Buffon va semna un contract pe un an, unde a mentionat o clauza speciala: sa joace minim 10 meciuri in tricoul lui Juventus in urmatorul sezon, dintre care doua in Liga Campinilor si 8 in campionat.

???? Time to check into JMedical pic.twitter.com/hmmC6P9yud — JuventusFC (@juventusfcen) July 4, 2019

Buffon a efectuat vizita medicala



Dupa efectuarea vizitei medicale, Buffon va semna contractul cu Juve, torinezii fiind de acord cu conditiile puse de acesta.

Buffon a plecat de la PSG din cauza faptului ca nu ar mai fi fost titular in urmatorul sezon, informatie pe care chiar clubul din Franta a dezvaluit-o.

"PSG ma anuntase de cinci luni ca voi fi al doilea portar in sezonul viitor. Din ianuare, am avut tot timpul pentru a ma gandi si am ajuns la concuzlia ca nu este pentru mine, astfel ca am renutat la multi bani si la optiunea de a mai ramane un an. Dorinta lor era absolut legitima, de inteles si oferta era foarte atractiva. Totusi, la 41 de ani am nevoia de a avea emotii. Emotiile se traduc prin energie, vise, sentimentul de a face parte din cineva", a spus Buffon.

Buffon, 41 de ani, are 656 de meciuri in tricoul lui Juventus. Pentru PSG a jucat de 25 de ori.

Venirea lui Buffon ii ucide sansele lui Branescu



Laurentiu Branescu, 25 de ani, a fost imprumutat de la Juventus Torino in prima liga din Scotia, la Kilmarnock, scrie Tuttomercatoweb.com.

Branescu a fost imprumutat in februarie de Juventus la echipa lituaniana Zalgiris Vilnius. Dupa doua sezoane in care a evoluat tot sub forma de imprumut la Dinamo Bucuresti, Branescu a revenit la Torino in vara anului trecut, iar italienii au decis sa il imprumute din nou.

In prima parte a sezonului 2018-2019, el a fost imprumutat la echipa croata HNK Gorica. Goalkeeperul de 25 de ani are contract pana in iunie 2020 cu Juventus si nu a jucat niciun meci oficial pana acum in echipa de seniori.

Branescu a jucat pana acum la CSM Ramnicu Valcea, Juventus Torino U19, Juve Stabia, SS Virtus Lanciano, Szombathelyi Haladas, Omonia Nicosia, Dinamo Bucuresti si HNK Gorica.