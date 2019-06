Gigi Buffon a comis-o la volan! "Stii cate reguli ai incalcat?!" Legendarul portar italian a sters apoi fotografia de pe retelele de socializare

Gigi Buffon, portarul italian de legenda, in prezent liber de contract dupa ce intelegerea sa cu PSG a expirat, a iscat discutii pe retelele de socializare. MARCA si La Sexta scriu ca acesta a postat o fotografie in care incalca mai multe reguli de circulatie.

Buffon a postat o fotografie facuta in timp ce se afla la volan, alaturand descrierea: "Calatoriile au o singura regula: nu te intoarce la fel cum ai plecat. Fii diferit".

Fotografia i-a atras insa si critici portarului. Cativa dintre urmaritorii sai au observat ca acesta conducea cu o viteza excesiva (155 km/h) si nu purta centura de siguranta. In plus, el avea castile in urechi si tinea doar o mana pe volan.

De asemenea, altii i-au reprosat si ca avea pachetul de tigari langa el.

???????? L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

???????? Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1