Revenirea lui Buffon i-a UCIS sperantele lui Laurentiu Branescu la Juventus! Unde a fost imprumutat portarul roman

Laurentiu Branescu a fost imprumutat din nou de Dinamo.

Laurentiu Branescu, 25 de ani, a fost imprumutat de la Juventus Torino in prima liga din Scotia, la Kilmarnock, scrie Tuttomercatoweb.com. Tot azi a fost anuntata oficial revenirea lui Gianluigi Buffon, cel care a acceptat sa fie rezerva polonezului Szczesny, la 41 de ani!



Juventus il imprumuta de 7 ani pe Branescu!

Branescu a fost imprumutat in februarie de Juventus la echipa lituaniana Zalgiris Vilnius. Dupa doua sezoane in care a evoluat tot sub forma de imprumut la Dinamo Bucuresti, Branescu a revenit la Torino in vara anului trecut, iar italienii au decis sa il imprumute din nou.

In prima parte a sezonului 2018-2019, el a fost imprumutat la echipa croata HNK Gorica. Goalkeeperul de 25 de ani are contract pana in iunie 2020 cu Juventus si nu a jucat niciun meci oficial pana acum in echipa de seniori.

Branescu a jucat pana acum la CSM Ramnicu Valcea, Juventus Torino U19, Juve Stabia, SS Virtus Lanciano, Szombathelyi Haladas, Omonia Nicosia, Dinamo Bucuresti si HNK Gorica.

Branescu, antrenat de fost jucator si antrenor la Juventus!

Noul antrenor al lui Kilmarnock este un italian Angelo Alessio, fost jucator si antrenor secund al lui Juventus. Pentru scurt timp, in 2012, el a fost interimar la "Batrana Doamna".

Kilmarnock, care a incheiat pe locul 3 ultima editie de campionat, va juca in aceasta vara in primul tur preliminar al Europa League impotriva lui Connah's Quay Nomads (Tara Galilor).

Kilmarnock are in palmares un titlu de campioana a Scotiei (1967) si a reusit o calificare in semifinalele Cupei Oraselor Targuri, in 1967. In sezonul 1969-1970, echipa a fost eliminata de Dinamo Bacau

Branescu a fost coechipier cu Liviu Antal la Zalgiris, posibila adversara a Universitatii Craiova in turul 2 preliminar al Europa League.