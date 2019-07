BREAKING NEWS: Buffon se intoarce la Juventus! Maine e vizita medicala. Gigi semneaza pe un an

Gianluigi Buffon revine la Juve dupa un an la PSG.

Jurnalistul specializat pe mercato Gianluca Di Marzio anunta ca Buffon face maine vizita medicala. Apoi, noul contract cu Juventus va deveni oficial. Buffon va semna pe un an. In 2020 va intra in conducerea lui Juventus.

Buffon, 41 de ani, are 656 de meciuri in tricoul lui Juventus. Pentru PSG a jucat de 25 de ori.