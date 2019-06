ULTIMA ORA: Buffon semneaza pe un an! Salariu de "doar" 1.500.000 euro pe an! Unde va juca

Gigi Buffon (41 de ani) este pe cale sa semneze un contract cu Juventus, formatie in tricoul careia a scris istorie de-a lungul carierei. Dupa o intrerupere de un an, in care a evoluat la PSG, legendarul portar se intoarce la Torino.

Publicatia sportiva Goal anunta ca Buffon a batut palma cu sefii lui Juventus pentru un contract valabil pe un sezon si va deveni coleg cu Ronaldo. El va avea un salariu de "doar" 1.500.000 euro pe an.

Gianluigi Buffon will sign a one-year contract at Juventus, where he will earn around €1.5m per year ???? pic.twitter.com/aopLVhBvdl