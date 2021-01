O LEGENDA din Serie A a dat verdictul inainte de derby-ul dintre Inter si Juventus! "Lukaku este mai decisiv decat Ronaldo!"

Roberto Boninsegna, legendarul jucator de la Inter si Juventus, considera ca in acest moment, Lukaku este mai decisiv decat starul portughez.

Inter si Juventus vor juca duminica unul dintre meciurile puternice din Serie A. Partida va fi si mai interesant, deoarece cele doua echipe ii au in atac pe doi dintre cei mai buni marcatori din Serie A: Lukaku si Cristiano Ronaldo. Portughezul a marcat 19 goluri in cele 18 partide jucate in toate competitiile, in timp ce belgianul are 17 reusite, in cele 22 de meciuri jucate. Chiar daca lusitanul are cifre mai bune, fostul jucator de la Inter si Juve, Roberto Boninsegna, considera ca Lukaku este mai decisiv.

"Singurul jucator de la Inter care a pus probleme pentru apararea Fiorentinei a fost Romelu Lukaku, cel care doar ce se intorsese pe teren. Cupplu frumos, Lukaku si Cristiano Ronaldo. Ca jucator al lui Inter, cred ca Lukaku este mai decisiv. Incontestabil. Cristiano Ronaldo a fost un mare jucator, dar cred ca se afla in scadere", a spus Roberto Boninsegna pentru Sport.es.

Cuvintele lui Boninsegna vin chiar la cateva zile dupa ce Cristiano Ronaldo a egalat recordul lui Josef Bican pentru cel mai bun marcator din istoria fotbalului.

Impotriva lui Antonio Conte, Ronaldo poate marca golul 760 al carierei sale, depasind astfel recordul lui Bican.