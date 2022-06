După lungi negocieri cu Chelsea cu privire la întoarcerea atacantului belgian pe "Meazza", Inter a reușit în cele din urmă să-l aducă pe Lukaku la echipă și l-au prezentat oficial.

Poza de pe Twitter a stârnit mii de reacții în primele minute de la postare. Fanii au fost nerăbdători și și-au dorit să-l vadă pe Lukaku în tricoul "Nerazzurrilor" începând cu sezonul viitor. Visul suporterilor rămâne, totuși, întoarcerea definitivă a belgianului la Inter.

Salariul pe care atacantul belgian îl are la Chelsea va fi plătit în intregime de conducerea lui Inter, a anunțat jurnalistul sportiv, expert în transferuri, Fabrizio Romano, pe contul său oficial de Twitter.

Official, confirmed. Romelu Lukaku joins Inter on a one-year loan deal until June 2023, no buy option or obligation clause. Inter will cover full salary. ???????? #Inter

Here Lukaku with Inter president Steven Zhang ????⤵️ @Inter pic.twitter.com/enF2yfOC89