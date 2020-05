"Nu stiu cum a ajuns la Inter. E cel mai slab antrenor!" Un fost jucator al nerazzurrilor il desfiinteaza pe antrenorul sau din acea perioada

Un fost jucator al lui Inter il critica pe antrenorul care l-a fortat sa plece de la Milano.

Jucatorul lui Besiktas, Caner Erkin, ii da dreptate fostului sau coechipier de la Inter, care l-a numit pe Frank de Boer cel mai slab antrenor din istoria clubului milanez.

Aceasta afirmatie a fost facuta initial de Jonathan Biabiany, cu care Erkin este de acord. Asta pentru ca turcul, acum in varsta de 31 de ani, a avut parte de o experienta neplacuta la Milano.

A petrecut doar 2 luni printre "nerazzurri", el neregasindu-si locul in planurile lui de Boer. Olandezul nu a considerat ca are nevoie de serviciile lui Erkin, atitudinea tehnicianului fortandu-l pe fotbalist sa plece. El a fost initial imprumutat la Besiktas, trupa "vulturilor negri" alegand apoi sa il cumpere pe fundas.

Desi nu a apucat sa colaboreze prea mult cu de Boer, Erkin a declarat intr-un interviu pentru FC Inter News ca este nemultumit de modul in care antrenorul l-a tratat. "Am crezut ca va fi un pas important in cariera mea. Ma gandeam ca voi juca in mod regulat, voi cuceri trofee si ma voi bucura de afectiunea suporterilor lui Inter. Nu voiam sa parasesc echipa, dar atitudinea lui Frank de Boer a fost oribila. M-a scos din echipa ca pe un junior promovat de la academie. A fost inacceptabil.

Modul in care de Boer m-a tratat a fost complet lipsit de respect si mi-a afectat cariera. Nici acum nu inteleg de ce m-a tratat asa, de ce nu am fost niciodata in planurile sale. Nici macar m-a lasat sa particip la antrenamentele cu intreaga echipa. Eu trebuia sa ma pregatesc separat. Cred ca m-a manipulat astfel incat sa ma determine sa plec de unul singur.

Nu imi dau seama cum a reusit sa ajunga pe banca lui Inter. Este cel mai slab antrenor din istoria clubului. Visurile mele au fost naruite de un om care s-a aflat pe banca doar 2 luni si jumatate", a povestit Caner Erkin.

Frank de Boer a fost pe banca lui Inter pentru doar 14 partide, el fiind apoi demis. In prezent, olandezul pregateste echipa Atlanta United din SUA.