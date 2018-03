Inchisoare pentru ca a injurat arbitrul! Soc, dar mai ales furie pentru suporterii lui Besiktas, care il acuza pe Erdogan ca face orice pentru a le fura titlul

Fundasul international turc de la Besiktas Istanbul, Caner Erkin, risca doi ani de inchisoare pentru ca a insultat un arbitru in timpul unui meci.

Un tribunal turc a acceptat marti intentarea unui proces impotriva fundasului lui Besiktas, in varstă de 29 ani. Erkin urmeaza sa compara in fata unui judecator in urmatoarele zile, a indicat agentia de presa turca Anadolu, adaugând ca un procuror a cerut o pedeapsa intre un an si doi ani de inchisoare impotriva fundasului international.

Erkin este acuzat ca i-a adresat injurii arbitrului Mete Kalvakan, dupa ce a primit un cartonas galben, in meciul cu Istanbul Basaksehir, pe 23 octombrie 2017. In timpul anchetei, fostul jucator al lui Inter Milano si Galatasaray a negat ca l-ar fi insultat pe arbitru. Posibila sanctiune a provocat o adevarata furie a suporterilor lui Besiktas pe retelele de socializare, care vad in spatele acestei afaceri mana guvernului, fiind de notorietate faptul ca Erdogan este un sustinator al lui Istanbul BB.

Dubla detinatoare a titlului, Besiktas se afla acum pe locul 2 in prima divizie turca, la trei puncte de Galatasaray. Clubul a ramas singurul reprezentant al Turciei in Liga Campionilor. Besiktas joaca acasa, la Istanbul, miercuri cu Bayern Munchen, in returul optimilor de finala, dupa ce in tur a fost invinsa cu 5-0.

In Romania, Dan Petrescu a fost recent surprins de camere injurandu-l de o maniera greu de reprodus pe arbitrul meciului CFR - CSM Iasi.