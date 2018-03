Manchester United - Sevilla, PROTV | Mourinho loveste din nou: "E cel mai SLAB antrenor din istoria Premier League!" Pe cine a atacat

Manchester United - Sevilla, 21:45, PROTV!

Jose Mourinho a castigat cu Chelsea si Liverpool, iar acum pregateste cu incredere returul cu Sevilla din optimile Champions League. Dupa un meci slab facut de elevii sai si un rezultat de 0-0 obtinut cu noroc in tur, United ataca returul de pe Old Trafford cu incredere ridicata.

Inaintea partidei, Mourinho a tinut sa regleze conturile cu oamenii care l-au criticat in ultima vreme. Olandezul Frank de Boer a comentat meciul cu Liverpool la o televiziune britanica, acolo unde a declarat ca Jose Mourinho nu este antrenorul potrivit pentru Marcus Rashford, deoarece este preocupat tot timpul de victorii si nu le da sanse tinerilor talentati. Rashford a fost titular pentru prima data in 2018 si a reusit dubla care a adus victoria lui United in derby-ul cu marea rivala.

Mourinho l-a catalogat pe De Boer drept cel mai slab manager din istoria Premier League, dupa scurta aventura la Crystal Palace in acest sezon, cu bilant catastrofal: 7 meciuri, 7 infrangeri, 0 goluri.

"Am citit niste declaratii date de cel mai slab manager din istoria Premier League - Frank de Bour. 7 meciuri, 7 infrangeri, 0 goluri. Spunea ca nu e bine pentru Marcus Rashford sa aiba antrenor ca mine, pentru ca cel mai important pentru mine este doar sa castig. Daca era antrenat de Frank ar fi invatat sa piarda, pentru ca el a pierdut toate meciurile", a spus Mourinho la conferinta de presa.

Rasford e anuntat din nou titular la Manchester Unite din aceasta seara, la fel si Alexis Sanchez, Lukaku, De Gea sau Matic. Pogba revine dupa o accidentare, insa poate fi si el aruncat in primul 11 de Mourinho.

Despre Champions League, Mourinho a recunoscut ca United nu se afla intre favorite, insa asta nu inseamna ca nu va incerca sa produca surpriza.

"Nu suntem una din cele mai bune echipe din competitie. Dar in sferturi orice se poate intampla. Din optimi pare departe, dar in sferturi incepi sa mirosi semifinalele.

Cand o echipa ajunge in ultimele 8, sentimentul e ca esti intre cei mai buuni si orice se poate intampla. Sa vedem ce se va intampla cu Sevilla, e un meci dificil, jucat impotriva unei echipe care nu a pierdut cu Liverpool acasa si deplasare, a dat gol la Liverpool, spun Liverpool pentru ca este ecxemplu de echipa buna, stadion important cu traditie, cand spun Liverpool o fac doar ca sa sublieniez faptul ca Sevilla e o echipa foarte buna.

Iar rezultatul din tur lasa totul deschis. Nu exista avantaj, vom incerca sa castigam meciul si sa demonstram ca suntem mai buni. Dar adevarul e ca nu avem niciun avantaj", a spus Mourinho.

