Erkin, suspendat și amendat după show-ul din meciul cu Pendikspor

Comisia de Disciplină a Federației Turce de Fotbal (TFF) i-a aplicat o sancțiune aspră căpitanului echipei Sakaryaspor, Caner Erkin. Fostul internațional turc a fost suspendat șase meciuri și a fost amendat cu 134.000 de lire turcești (2.740 de euro), în urma primirii unui cartonaș roșu, în meciul din etapa a șaptea a TFF 1. Lig, împotriva lui Pendikspor.



Patru meciuri de suspendare au fost dictate pentru comportament violent față de un coechipier, pe care l-a împins cu capul și l-a lovit cu palma peste față, după ce acesta îl criticase pentru o greșeală, iar alte două meciuri s-au datorat unui comportament nesportiv la adresa brigăzii de arbitri.



A jucat pentru toate cele patru mari cluburi din Istanbul

Caner Erkin (36 de ani) este născut la Balikesir (regiunea Marmara) și a evoluat pentru Manisaspor (2004-2007), ȚSKA Moscova (2007-2009), Galatasaray (2009-2010), Fenerbahce (2010-2016, 2020-2021), Inter Milano (2016), Beșiktaș (2017-2020), Fatih Karagumruk (2021-2023), Istanbul Bașakșehir (2023), Eyupspor (2023-2025) și Sakaryaspor (2025-prezent).



A strâns 63 de selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Turciei și are în palmares Super Lig (2010-2011, 2013-2014, 2016-2017), Turkish Cup (2011-2012, 2012-2013), Turkish Super Cup (2014) și Russian Cup (2007-2008, 2008-2009). Poate juca pe posturile de fundaș stânga, mijlocaș stânga și închizător și este cotat la 125.000 de euro.



Foto - Getty Images

