'MONSTRUL' Ronaldo a revenit cu GOL! Debut EXCELENT al starului portughez in noul sezon, sub comanda lui Pirlo

Juventus s-a impus cu 3-0 in primul meci din noul sezon din Serie A, impotriva Sampdoriei.

Campioana Italiei a inceput cu dreptul sezonul nou, cu o victorie la scor de neprezentare, pe teren propriu. Dejan Kulusevski a deschis scorul chiar la debutul in tricoul lui Juventus, iar Bonucci a majorat diferenta.

Cristiano Ronaldo a fost cel care a inchis tabela cu un sut la coltul lung din interiorul careului. Prin debutul cu gol, Ronaldo a inscris in 19 sezoane de top consecutive de-a lungul carierei.

