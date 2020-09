Mutari importante in Serie A! Higuain pleaca de la Juventus, Milik semneaza cu Roma. Cine vine langa Ronaldo

Mercato din Italia a inceput sa se dezmorteasca, iar transferurile au efect de domino.

Argentianul Gonzalo Higuain (32 ani) si-a reziliat in mod oficial contractul cu Juventus si il va urma pe colegul Blaise Matuidi la Inter Miami, echipa americana condusa de David Beckham. Atacantul a costat 90 de milioane de euro, in 2016, cand i-a fost platita clauza de reziliere de la Napoli si a castigat trei titluri de campion in Serie A si a jucat o finala de Champions League. Fratele sau mai mare, Federico, joaca tot in MLS, la DC United.

In locul lasat liber de Higuain, campiona Italiei este aproape sa il transfere pe Edin Dzeko (34 ani), care sustine vizita medicala la Torino si va veni liber de contract, bosniacul avand un salariu considerat prea mare de AS Roma. Este al doilea transfer important al "binconerilor" din aceasta vara dupa Arthur, cumparat de la Barcelona pentru 72 de milioane de euro.

La randul lor, romanii au ajuns la un acord cu Napoli pentru Arkadiusz Milik (26 ani), care va costa 15 milioane plus bonusuri de performanta de 7 milioane de euro. Atacantul polonez va avea un salariu net de 5 milioane de euro. De asemenea, Napoli a platit deja 70 de milioane de euro pentru Victor Osimhen (21 ani), atacant nigerian care vine de la Lille, iar alti doi atacanti centrali, Andrea Petagna si Roberto Inglese, s-au intors dupa imprumuturi la SPAL si Parma.

AC MIlan a reusit si ea sa ii prelungeasca contractul lui Zlatan Ibrahimovici (38 ani), pentru inca un sezon, in timp ce Inter Milano l-a adus liber de contract pe Alexis Sanchez si a platit 90 de milioane de euro pentru Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Stefano Sensi, Darian males si Aleksandar Kolarov.