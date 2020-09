Ronaldo e inca un MONSTRU la acest capitol! Topul celor mai rapizi jucatori din lume 

Cu 36.51 km/h, Alphonso Davies a iesit pe primul loc in topul celor mai rapizi jucatori din acest sezon. Canadianul de doar 19 ani a reusit aceasta performanta intr-un meci din Bundesliga, impotriva celor de la Werder Bremen.

Intrebat dupa meci daca stie ca a batut recordul la viteza in Bundesliga, jucatorul a raspuns:"Pe bune !?"

"You set a new record of 36.51km/h..."

"Really?!"

Look at @AlphonsoDavies' reaction when he's told the speed he clocked during the game ????????????

Not even he can believe that ???? pic.twitter.com/aPj1PK47bD