Alex Maxim, peste Leo Messi! Capitolul la care jucatorul roman l-a DETRONAT pe zeul Barcelonei! E intr-un top alaturi de Ronaldo, Neymar sau Mbappe

FIFA 21 a lansat o lista de 52 de jucatori care au 5 stele la capitolul 'skill-moves'.

Jucatorii care au 5/5 stele la acest capitol sunt foarte importanti in joc. In functie de numarul de stele pe care jucatorul il are, acesta poate face diferite 'artificii' tehnice pe teren. Messi este unul din cei mai buni dribbleuri din lume, insa faptul ca acesta nu incearca treceri spectaculoase pe care jucatori ca Neymar, Ronaldo sau Di Maria le fac pe teren, l-au facut pe starul Barcelonei sa nu fie prezent in acest top.

Fotbalistii cu 'skill-moves' sunt capabili sa treaca de orice fundas in joc, indiferent de overallul pe care acestia il au in joc. Lista jucatorilor cu miscari de 5 stele a crescut fata de FIFA 20, de la 50 de fotbalisti la 52. Overallurile difera, Ronaldo conducand lista cu 92 de puncte, ultimul fiind Rayan Cherki cu 67 de puncte, viitorul star al lui Lyon avand doar 17 ani.

In lista de 52 este si romanul Alexandru Maxim, care si in editia precedenta a jocului a fost nominalizat tot cu 5 stele la acest capitol. Maxim are un overall de 72 si este pe pozitia 45, aproape de finalul listei.