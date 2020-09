Pjanic a fost prezentat oficial la Barcelona! Ce raspuns GENIAL a dat cand a fost intrebat ce crede despre Messi si ce a spus despre Ronaldo

Miralem Pjanic a fost transferat in aceasta vara de Barcelona de la Juventus contra sumei de 60 de milioane de euro.

Bosniacul a fost prezentat oficial pe Camp Nou marti dupa-amiaza, cand a fost supus si unei serii de intrebari despre cei mai buni fotbalisti din lume.

Fotbalistul s-a declarat extrem de incantat ca va juca alaturi de Messi, pe care il considera un extraterestru, dar nu a intarziat nici cu laudele la adresa lui Cristiano Ronaldo.

"A contat mult pentru mine sa evoluez alaturi de jucatori importanti precum Cristiano Ronaldo (n.r. la Juventus) si Totti (n.r. la Roma). Au fost cei mai buni coechipieri si au reprezentat un exemplu pentru mine. Acum am sansa sa joc alaturi de un extraterestru (n.r. Lionel Messi).

Am facut cunostinta in urma cu 2-3 zile, dar n-am apucat sa ne antrenam impreuna. Am citit toate stirile despre plecarea lui Messi, dar nu mi-am imaginat ca se va intampla. A crescut aici, a avut o multime de realizari la club si cred ca isi va incheia cariera la Barcelona. Este un campion urias, un adevarat castigator, iar casa lui este aici.

Ar fi fost ciudat sa-l vad imbracand alt tricou. Am vazut ca este fericit aici. Este, probabil, cel mai bun jucator din istorie si va conta enorm sa-l avem alaturi", a declarat Pjanic.

Transferul bosniacului s-a realizat in luna iulie, dar el a intarziat la antrenamente din cauza faptului ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la finalul lunii august.

El va evolua pe Camp Nou in urmatoarele 4 sezoane, avand in contract o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro.

De-a lungul carierei, Miralem Pjanic a mai fost jucatorul lui Metz, Lyon, Roma si Juventus, avand in palmares 7 trofee adjudecate in perioada petrecuta in tricoul "Batranei Doamne".