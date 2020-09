Liverpool nu se mai opreste din transferuri! Klopp il vrea pe colegul lui Ronaldo din atacul Portugaliei

Liverpool l-a transferat pe Thiago Alcantara pentru suma de 25 milioane de lire sterline.

Potrivit presei britanice, Jurgen Klopp isi doreste un jucator de banda la echipa, solutia fiind jucatorul celor de la Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota. Jucatorul de 23 de ani il are ca agent pe Jorge Mendes, impresarul fiind deja in discutii cu campioana Angliei pentru ca Jota sa semneze un contract pana in 2025.

Daca pentru Thiago Liverpool a platit doar 25 milioane de lire, pentru Jota pretul de plecare incepe de la 35 milioane de lire. Liverpool ar fi incercat inainte de asta sa obtina imprumutul lui Ousmane Dembele de la Barcelona, potrivit celor de la SPORT, catalanii insa refuzand categoric propunerea.

Fanii lui Liverpool nu mai au rabdare si deja i-au creat fotbalistului un videoclip de primire.

