Continua duelul Messi - Ronaldo! Leo Messi, al doilea MILIARDAR din istoria fotbalului la cateva luni dupa starul portughez 

Inca o dovada a suprematiei lui Leo Messi si Cristiano Ronaldo in fotbalul mare.

Dupa ce Cristiano Ronaldo a devenit in iunie primul miliardar din istoria fotbalului, Leo Messi a acceptat 'provocarea' starului portughez, iar acum va deveni al doilea miliardar din istoria fotbalului.

Conform revistei Forbes, datorita celor 126 de milioane de dolari castigate in sezonul 2019/2020, Messi ajunge si el in grupul select al miliardarilor din sport.

Capitanul Barcelonei ramane in continuare cel mai bine platit fotbalist din lume, in fata lui Ronaldo, Neymar si Kylian Mbappe, care a urcat 3 pozitii in clasamentul celor mai bine platiti fotbalisti.

Leo Messi a incasat 126 de milioane de dolari in sezonul trecut (92 de milioane salarii + 34 de milioane sponsorizari), in timp ce Cristiano Ronaldo a luat 117 milioane de dolari (70 milioane salarii + 47 milioane sponsorizari). Podiumul este completat de Neymar, care a incasat 96 milioane de dolari (78 milioane salarii + 18 milioane sponsorizari).