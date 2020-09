Ronaldo marcheaza primul gol la debutul lui Pirlo ca antrenor! Juventus a DAT DE PAMANT cu adversara in primul amical 

Juventus a disputat primul meci amical din presezon, formatia torineza castigand cu 5-0 impotriva Novarei.

Echipa din Serie C nu a avut nicio sansa impotriva lui Juventus, de la care n-au lipsit Ronaldo, Chiellini, Douglas Costa sau chiar noua achizitie Arthur. Golurile au fost marcate de Ronaldo (min. 20), Ramsey (min. 56), Pjaca (min 66), Portanova (min. 91 si 93).

Ronaldo se simte in forma avand in vedere ca in ultima partida cu Suedia, a reusit sa marcheze doua goluri fabuloase. Pentru Juventus prima etapa din noul sezon din Serie A incepe cu Sampdoria, pe 20 septembrie.

Pentru Juventus au evoluat: Szczesny (46' Buffon); Danilo (62' Rugani), Bonucci (46' Demiral), Chiellini (46' Pellegrini) - Cuadrado (62' Portanova), McKennie (46' Arthur), Rabiot (46' Bentancur), Alex Sandro (62' De Sciglio) - Ramsey (62' Nicolussi Caviglia) - Kulusevski (46 'Pjaca), Ronaldo (46' Douglas Costa)

VIDEO cu golul reusit de Cristiano Ronaldo: