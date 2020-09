Investitorii de la Dinamo mai vor un fotbalist din Spania! Cine este atacantul de la echipa brazilianului Ronaldo care poate ajunge in Stefan cel Mare

Dinamo continua sa aduca jucatori din Spania.

Noua conducere a "cainilor rosii" negociaza in prezent pentru imprumutul unui fotbalist care este legitimat la clubul brazilianului Ronaldo.

Este vorba despre Chris Ramos, atacantul in varsta de 23 de ani de la Real Valladolid. Contractul acestuia este valabil pana in 2021, iar Dinamo vrea sa-l imprumute pentru a-si intari ofensiva.

Potrivit ProSport, dinamovistii nu ar trebui sa plateasca nimic acum pentru Ramos. Spaniolii ar urma sa incaseze o suma de bani de la Dinamo in cazul in care "cainii rosii" se califica in cupele europene.

Chris Ramos este jucator lui Real Valladolid din 2018, iar in ultimii ani a fost imprumutat la Sevilla B si la Badajoz, echipa din a treia liga a Spaniei.

Potrivit site-ului transfermarkt.com, atacantul este cotat la 250.000 de euro.