Italienii au aflat de ce si-a mutat Ronaldo masinile! "Face asta in fiecare an!" Explicatia jurnalistilor care da totul peste cap

Ronaldo a starnit controversa ieri, fara insa a face ceva in acest sens.

Cei de la SkySports sustin faptul ca, desi Cristiano Ronaldo a fost surprins in timp ce isi incarca cele sapte masini de lux intr-un TIR, in toiul noptii, acest lucru nu ar avea nicio legatura cu o posibila despartire a portughezului de Batrana Doamna.

De fapt, jurnalistii italieni au scris ca Ronaldo ar obisnui sa faca acest lucru de fiecare data in apropierea vacantei. CR7 si-ar muta masinile in diverse destinatii inainte de inceputul verii. Anul trecut, multiplul castigator al Balonului de Aur nu a mai putut face acest lucru din cauza pandemiei de coronavirus, dar, potrivit Corriere Torino, Ronaldo si-a transportat masinile pentru intretinere, in Germania, tara unde acestea ar fi inmatriculate.



Cu toate acestea, viitorul lui Ronaldo este incert, mai ales daca Juventus va rata calificarea in Champions League. Au fost vehiculate mai multe ipoteze in privinta viitorului portughezului, iar printre echipele la care s-a zvonit ca ar putea ajunge CR7 sunt Manchester United sau chiar Sporting Lisabona.