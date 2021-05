Reactia lui Ronaldo cand a fost schimbat in meciul cu Inter dupa ce s-a scris ca vestiarul lui Juve este impotriva lui! Ce a facut portughezul

Cristiano Ronaldo a fost inlocuit in minutul 69 al duelului dintre Juventus si Inter.

Portughezul a fost inlocuit de Andrea Pirlo cand tabela arata scorul de 2-1 pentru torinezi. De aceasta data, Ronaldo nu a parut suparat. Atacantul a parasit terenul avand o atitudine normala. L-a salutat pe Morata, care a intrat in locul sau, si chiar a dat mana cu Pirlo. Dupa schimbare, acesta a ramas pe teren si a urmarit prestatia colegilor sai. Inclusiv antrenorul lui Juventus a spus ca observa o schimbare in atitudinea lui Ronaldo.

”Cristiano a fost fericit sa iasa din teren, poate pentru prima data. Eram cu un om mai putin. Ar fi alergat degeaba pentru ultima jumatate de ora. Era fericit si zambea in vestiar. Nu m-am gandit la ultimul meci al sezonului. M-am concentrat pe Inter. Cel mai important va fi sa imi recapat puterile, pentru ca astazi ne-am consumat mult”, a declarat Andrea Pirlo pentru Sky Sport, citat de Tutto Sport.

Contradictoriu, presa italiana scrie ca exista o rupura intre Ronaldo si restul vestiarului. Este clar ca atat portughezul, cat si Juventus, se gandesc serios la o despartire in aceasta vara, insa atitudinea lui Cristiano a aratat ca, in cazul in care plecarea lui nu se va concretiza in vara, exista loc de o intelegere.