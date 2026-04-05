Paolo Condo, un cunoscut jurnalist italian, l-a taxat dur pe Cristi Chivu în cadrul unei emisiuni la postul Sky Sport. Antrenorul în vârstă de 45 de ani o pregătește pe Inter din iunie 2025, iar înaintea duelului direct cu AS Roma s-a plâns public de o atitudine ostilă a jurnaliștilor față de formația sa.

Schimbare radicală de discurs

Potrivit ziaristului din Peninsulă, tehnicianul român folosește scuza presiunii din mass-media doar pentru a ascunde dificultățile interne ale grupării milaneze, deși din punct de vedere statistic echipa stă bine în actualul sezon de Serie A, cu 22 de victorii obținute în 30 de meciuri disputate. Tensiunea la club este însă una ridicată, după eliminarea umilitoare din Liga Campionilor și seria de trei meciuri fără victorie din campionat.

„Chivu îmi dăduse mari speranțe în tur din punct de vedere dialectic, îmi plăcuse mult abordarea sportivă pe care o avea, dar în ochii mei a pierdut tot. Aceste concepte de linșaj mediatic... ca și cum ar exista un tratament pentru Inter și un altul pentru celelalte echipe, pe care eu personal nu le văd absolut deloc”, a transmis Condo.

Analistul a remarcat o schimbare radicală de atitudine în ceea cel privește pe antrenorul român, care are un contract valabil cu milanezii până la finalul lui iunie 2027.

„Este clar că ceea ce s-a întâmplat la meciul Inter - Juventus a schimbat situația, iar de atunci Chivu, în ochii mei, nu a mai nimerit nicio afirmație corectă. Inclusiv intervenția din conferință mă face să mă gândesc la o situație care îl îngrijorează foarte mult și de aceea trebuie să încerce să devieze atenția de la problemele lui Inter. A greșit sau nu Bastoni cu Bosnia? Se semnalează greșeala, apoi sunt primul care spune că Italia trebuia să se califice oricum, dar nu este linșaj mediatic să spui că a greșit la acea intervenție. Este dezamăgitor, foarte dezamăgitor Chivu”, a zis jurnalistul.