Min. 55: GOOOL Inter Milano! Calhanoglu execută perfect o lovitură de la colț, iar Thuram se înalță și trimite imparabil cu capul.

Min. 63: GOOOL Inter Milano! Barella avansează spre centru și încearcă să paseze către Thuram, însă balonul este respins de defensiva AS Romei. Spre norocul lui Barella, mingea sare tot la el și îl învinge pe Svilar.

Min. 70: GOOOL AS Roma! Căpitanul „giallorossilor” a profitat de un ricoșeu norocos și a plasat mingea cu piciorul stâng la colțul scurt.

Min. 45+2: GOOOL Inter Milano! La ultimul atac al primei reprize, Hakan Calhanoglu lanseză o „rachetă” de la peste 35 de metri și îl învinge pe portarul ospeților, care a fost păcălit de traiectoria mingii.

Min. 52: GOOOL Inter Milano! Marcus Thuram luptă pentru minge și apoi îl găsește excelent pe Lautaro, care nu-l iartă pe portarul Svilar.

Min. 2: GOOOL Inter Milano! Lautaro Martínez deschide scorul după doar 61 de secunde contra Romei. Thuram l-a depășit în viteză pe Ndicka și a centrat perfect pentru „Toro”, care l-a anticipat pe Çelik.

Min. 5: Ocazie pentru Inter Milano! Dimarco expediază o „torpilă” de la marginea careului de 16 metri, însă portarul oaspeților reușește să respingă balonul.

Min. 24: Ocazie uriașă pentru AS Roma! După o lovitură liberă de pe partea stângă, Donyell Malen se înalță și trimite cu capul, însă Yann Sommer reușește într-un mod ireal să ajungă la o minge care era ca și intrată în poartă.

Partida Inter - AS Roma, din runda 31 de Serie A, va avea loc duminică de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Inter vine după remiza din runda trecută cu Fiorentina, scor 1-1, și este liderul din Serie A cu 69 de puncte. Echipa lui Cristi Chivu este la șase, respectiv șapte „lungimi” de principalele urmăritoare: AC Milan și Napoli.

De cealaltă parte, AS Roma se află pe poziția a șasea, la 15 puncte de liderul Inter și la trei „lungimi” de ultimul loc care duce în faza ligii Champions League. Echipa lui Gasperini vine după victoria din ultima etapă, 1-0 cu Lecce.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria lui Inter, scor 1-0.

Pleacă Bastoni la Barcelona? Chivu a dat cărțile pe față înaintea derby-ului cu Roma

Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, a vorbit despre viitorul lui Bastoni, fundaș dorit de Barcelona. Românul recunoaște că decizia mutării îi aparține jucătorului.

Alessandro Bastoni se află pe lista scurtă a lui Hansi Flick pentru a întări defensiva Barcelonei din vară. Internaționalul italian ar fi acceptat deja propunerea catalanilor. În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului din etapa a 31-a din Serie A împotriva Romei, Cristi Chivu a abordat direct subiectul plecării fotbalistului evaluat la 70 de milioane de euro.

„Trebuie să îi ofer liniște și încredere, eu nu pot controla viitorul lui. El este foarte fericit să facă parte din acest grup minunat, a ieșit mereu în față și asta contează. Sper că va rămâne și sper să rămân și eu, pentru că știți că în jurul nostru, al antrenorilor, este multă incertitudine.

Își va decide singur viitorul, ca toată lumea. Cât timp este aici va da peste 100%, nu îi pot condiționa alegerile. Indiferent de ceea ce va face, fotbalul mondial se va bucura mereu de un jucător de mare calitate”, a spus Chivu, potrivit TMW.

Cifrele lui Bastoni la Inter Milano

În stagiunea 2025/2026, fundașul de 26 de ani a bifat 35 de apariții în toate competițiile pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, reușind să marcheze două goluri și să ofere șase pase decisive în cele 2.887 de minute jucate.

Pe parcursul carierei sale pe „Giuseppe Meazza”, internaționalul italian a strâns un total de 293 de meciuri oficiale în tricoul lui Inter Milano, perioadă în care a contribuit decisiv pe faza ofensivă cu 8 goluri și 30 de assist-uri.