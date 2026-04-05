Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto Serie A
Inter Milano s-a impus cu 5-2, pe teren propriu, în fața celor de la AS Roma, în etapa cu numărul 31 din Serie A.

Inter Milano - AS Roma 5-2

Min. 70: GOOOL AS Roma! Căpitanul „giallorossilor” a profitat de un ricoșeu norocos și a plasat mingea cu piciorul stâng la colțul scurt.

Min. 63: GOOOL Inter Milano! Barella avansează spre centru și încearcă să paseze către Thuram, însă balonul este respins de defensiva AS Romei. Spre norocul lui Barella, mingea sare tot la el și îl învinge pe Svilar.

Min. 55: GOOOL Inter Milano! Calhanoglu execută perfect o lovitură de la colț, iar Thuram se înalță și trimite imparabil cu capul.

Min. 52: GOOOL Inter Milano! Marcus Thuram luptă pentru minge și apoi îl găsește excelent pe Lautaro, care nu-l iartă pe portarul Svilar.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Min. 45+2: GOOOL Inter Milano! La ultimul atac al primei reprize, Hakan Calhanoglu lanseză o „rachetă” de la peste 35 de metri și îl învinge pe portarul ospeților, care a fost păcălit de traiectoria mingii.

Min. 41: GOOOL AS Roma! Gianluca Mancini vine din linia a doua și trimite imparabil cu capul, restabilind egalitatea.

Min. 24: Ocazie uriașă pentru AS Roma! După o lovitură liberă de pe partea stângă, Donyell Malen se înalță și trimite cu capul, însă Yann Sommer reușește într-un mod ireal să ajungă la o minge care era ca și intrată în poartă.

Min. 5: Ocazie pentru Inter Milano! Dimarco expediază o „torpilă” de la marginea careului de 16 metri, însă portarul oaspeților reușește să respingă balonul.

Min. 2: GOOOL Inter Milano! Lautaro Martínez deschide scorul după doar 61 de secunde contra Romei. Thuram l-a depășit în viteză pe Ndicka și a centrat perfect pentru „Toro”, care l-a anticipat pe Çelik. 

Min. 1: A început partida!

Inter Milano - AS Roma, echipele de start

INTER (3-5-2): Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco - M.Thuram, Lautaro Martínez. Antrenor: Cristi Chivu

ROMA (3-5-2): Svilar - G.Mancini, Ndicka, Mario Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Çelik - Lo.Pellegrini, Soulé -Malen. Antrenor: Gian Piero Gasperini

Partida Inter - AS Roma, din runda 31 de Serie A, va avea loc duminică de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Inter - AS Roma, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45

Inter vine după remiza din runda trecută cu Fiorentina, scor 1-1, și este liderul din Serie A cu 69 de puncte. Echipa lui Cristi Chivu este la șase, respectiv șapte „lungimi” de principalele urmăritoare: AC Milan și Napoli.

De cealaltă parte, AS Roma se află pe poziția a șasea, la 15 puncte de liderul Inter și la trei „lungimi” de ultimul loc care duce în faza ligii Champions League. Echipa lui Gasperini vine după victoria din ultima etapă, 1-0 cu Lecce.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria lui Inter, scor 1-0.

Pleacă Bastoni la Barcelona? Chivu a dat cărțile pe față înaintea derby-ului cu Roma

Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, a vorbit despre viitorul lui Bastoni, fundaș dorit de Barcelona. Românul recunoaște că decizia mutării îi aparține jucătorului.

Alessandro Bastoni se află pe lista scurtă a lui Hansi Flick pentru a întări defensiva Barcelonei din vară. Internaționalul italian ar fi acceptat deja propunerea catalanilor. În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului din etapa a 31-a din Serie A împotriva Romei, Cristi Chivu a abordat direct subiectul plecării fotbalistului evaluat la 70 de milioane de euro.

„Trebuie să îi ofer liniște și încredere, eu nu pot controla viitorul lui. El este foarte fericit să facă parte din acest grup minunat, a ieșit mereu în față și asta contează. Sper că va rămâne și sper să rămân și eu, pentru că știți că în jurul nostru, al antrenorilor, este multă incertitudine.

Își va decide singur viitorul, ca toată lumea. Cât timp este aici va da peste 100%, nu îi pot condiționa alegerile. Indiferent de ceea ce va face, fotbalul mondial se va bucura mereu de un jucător de mare calitate”, a spus Chivu, potrivit TMW.

Cifrele lui Bastoni la Inter Milano

În stagiunea 2025/2026, fundașul de 26 de ani a bifat 35 de apariții în toate competițiile pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, reușind să marcheze două goluri și să ofere șase pase decisive în cele 2.887 de minute jucate.

Pe parcursul carierei sale pe „Giuseppe Meazza”, internaționalul italian a strâns un total de 293 de meciuri oficiale în tricoul lui Inter Milano, perioadă în care a contribuit decisiv pe faza ofensivă cu 8 goluri și 30 de assist-uri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Cristi Chivu rupe tăcerea după eșecul naționalei Italiei: „S-a creat un linșaj mediatic”
Cristi Chivu avertizează după ce Inter a ajuns la trei meciuri fără victorie în Serie A: „Este cel mai important”
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Marotta a rupt tăcerea despre scandalul momentului în Italia: „Un linșaj rușinos!” Reacția fanilor pe San Siro
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

