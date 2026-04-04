Antrenorul lui Inter a reacționat ferm sâmbătă în fața acuzațiilor presei, care a scos fotbaliștii milanezi țapi ispășitori pentru rezultatele slabe ale primei reprezentative.

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei din campionat cu AS Roma, tehnicianul român a fost întrebat de jurnaliștii italieni despre percepția publică potrivit căreia nucleul de jucători de la Inter ar fi responsabil pentru ratarea obiectivului naționalei Italiei.

Scut pentru vestiarul nerazzurro

„Asta trebuie să o explicați voi, eu văd, aud și ascult. După meciul cu Juve s-a creat un linșaj mediatic, mereu se întâmplă așa când vine vorba de Inter. Apoi, când sunt episoade în defavoarea lui Inter, nu se spune niciodată nimic. Noi acceptăm toate părerile. Istoric vorbind, cine este pe primul loc în clasament este cel mai urât.

Reprezentăm suporteri minunați și jucătorii încearcă să ofere ceva important, vina nu este a jucătorilor lui Inter. Este o mândrie pentru noi să avem jucători care reprezintă Italia, apoi meciurile se pot pierde sau câștiga, se încearcă mereu să se dea tot ce e mai bun”, a transmis Cristi Chivu.

Gennaro Gattuso a demisionat după ratarea calificării la CM 2026

Selecţionerul Italiei, Gennaro Gattuso, a demisionat vineri, la trei zile după ce nu a reuşit să califice Squadra Azzurra la Cupa Mondială 2026 şi la o zi după anunţul plecării preşedintelui Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina.

Gattuso a fost numit în iunie 2025 pentru a-l înlocui pe Luciano Spalletti, cu obiectivul de a califica echipa la prima sa Cupă Mondială din 2014, dar Italia a pierdut în finala play-off-urilor europene în faţa Bosniei-Herţegovina (1-1 după prelungiri, 1-4 la lovituri de departajare).

Ca jucător, Gattuso a avut 73 de selecţii pentru Italia, cu care a fost campion mondial în 2006. Ca selecţioner, el a obţinut şase victorii în opt meciuri, notează BBC.

După meciul cu Bosnia-Herţegovina, Gennaro Gattuso şi-a cerut scuze pentru ratarea calificării la Cupa Mondială din această vară.