Inter Milan, echipa antrenată de Cristi Chivu, o va înfrunta pe AS Roma într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei a 31-a.

Partida este programată duminică, 5 aprilie, de la ora 21:45, pe stadionul „San Siro”. Inter vine după trei meciuri consecutive fără victorie în campionat.

Ultimul succes datează din 28 februarie, 2-0 cu Genoa CFC. În urma acestor rezultate, AC Milan s-a apropiat la șase puncte de lider.

De partea cealaltă, Roma luptă pentru locurile de Champions League. Echipa din capitala Italiei ocupă locul 6, cu 54 de puncte, la trei lungimi de ultima poziție de Top 4.

Klinsmann: „În astfel de momente Cristi Chivu devine psiholog”

Înaintea duelului de pe „Meazza”, legenda fotbalului german Jürgen Klinsmann a analizat situația echipei lui Chivu într-un interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport.

Fostul atacant al lui Inter consideră că presiunea finalului de sezon poate afecta echipa.

„Este o situație foarte comună pentru echipele care sunt aproape de obiectiv. Când vezi linia de sosire, apare frica. În loc să te gândești la ce poți câștiga, începi să te gândești la ce ai putea pierde”, a explicat Klinsmann.

Germanul spune că rolul lui Chivu devine esențial într-un astfel de moment.

„În astfel de perioade, antrenorul schimbă meseria și devine psiholog. Trebuie să gestioneze emoțiile și să creeze o atmosferă pozitivă. Revenirea lui Lautaro Martinez ajută mult, dar nu este suficient dacă întreaga echipă nu își schimbă atitudinea”, a mai spus fostul mare atacant.

Ca jucător, Jurgen Klinsmann a câștigat Cupa Mondială din 1990 și Euro 1996 cu naționala Germaniei și a evoluat pentru cluburi importante precum VfB Stuttgart, AS Monaco, Tottenham Hotspur și Bayern Munich. Germanul a câștigat și Cupa UEFA în 1991 alături de Inter.

Ca tehnician a antrenat echipe precum Bayern Munchen și Herta Berlin, dar a stat și pe banca tehnică a naționalei Germaniei, cât și pe cea a Coreei de Sud.