Antonio Conte (56 de ani), antrenorul lui Napoli, campioana en-titre din Serie A, ia în calcul să redevină selecționerul Italiei.

Conte, tentat să preia „Squadra Azzurra”

După ratarea calificării la Campionatul Mondial și plecarea lui Gattuso, numirea unui nou selecționer al Italiei este unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului în „Cizmă”.

Antonio Conte este interesat să conducă prima reprezentativă a Italiei, după cum informează tuttomercatoweb.com. El a mai avut un mandat între 19.08.2014 și 30.06.2016.

În perioada menționată a pregătit „Squadra Azzurra” în 24 de meciuri, înregistrând 14 victorii, 6 remize și 4 înfrângeri.

Roberto Mancini și Massimiliano Allegri, celelalte variante

Și Robert Mancini este luat în calcul de federația italiană, însă antrenorul care a cucerit EURO 2020 nu este interesat să își recapete rolul.

De asemenea, Massimiliano Allegri este privit cu ochi buni de către oficialii italieni. Allegri, la rândul său, este preocupat de proiectul pe care l-a început la AC Milan.

10 trofee majore a cucerit în carieră Antonio Conte, dintre care cinci Serie A și un Premier League.

De-a lungul timpului, între Antonio Conte și Cristi Chivu au existat mai multe conflicte; de la dispute tensionate la meciuri, până la înțepături de la distanță.