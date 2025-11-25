Luka Modric impresionează la 40 de ani în Serie A. Mijlocașul central de la AC Milan a fost trecut în top 5 referitor la cei mai buni fotbaliști pe postul său din campionatul Italiei.

Luka Modric, mijlocaș de top în Serie A la 40 de ani

Publicația Tutto Mercato Web a realizat ierarhia celor mai buni mijlocași din Serie A, pe baza notelor acordate de jurnaliști la finalul partidelor.

Luka Modric ocupă locul al patrulea, cu o medie de 6,54 obținută în cele 12 partide pe care le-a disputat în campionatul Italiei.

Top 5 mijlocași din Italia, conform Tutto Mercato Web

Christian Pulisic - AC Milan, 6,69 în 8 meciuri. Nico Paz - Como, 6,67 în 12 jocuri. Andre-Frank Zambo Anguissa - Napoli, 6,64 în 11 partide. Luka Modric - AC Milan, 6,54 în 12 dueluri. Matias Soule - AS Roma, 6,46 în 12 confruntări.

Luka Modric a ajuns la AC Milan, în această vară, după despărțirea de Real Madrid. Modric este cel mai titrat fotbalist din istoria „Los Blancos”, cu 28 de trofee câștigate, dintre care 6 Ligi ale Campionilor.

În 12 apariții pentru „diavoli” în Serie A, mijlocașul central croat a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

