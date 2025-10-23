Ajuns la 40 de ani, Modric este om de bază la AC Milan. Massimiliano Allegri l-a titularizat în toate cele 7 etape de Serie A, iar croatul a reușit un gol și o pasă decisivă până în prezent.

Luka Modric, cadouri pentru toți colegii. Ce au găsit în vestiar jucătorii lui AC Milan



Descris adesea drept un exemplu pentru colegii săi, Luka Modric a refuzat "botezul" tradițional în momentul în care a semnat cu AC Milan. Balonul de Aur din 2018 nu a vrut să cânte o melodie în fața coechipierilor, așa cum se întâmplă de obicei în Italia, însă s-a revanșat.



Povestea a fost spusă de Santiago Gimenez (24 de ani), atacantul lui AC Milan. Mexicanul a dezvăluit că toți jucătorii rossonerilor au primit ultimul model de iPhone din partea Balonului de Aur din 2018.



"Am intrat în vestiar și fiecare jucător avea în dreptul lui noul iPhone. Modric ne-a oferit fiecăruia câte un model. De obicei, când un jucător se transferă la o echipă, trebuie să cânte în fața tuturor. În loc să cânte, Modric a preferat să ne cumpere tuturor telefoane", a povestit Gimenez, într-un interviu pentru Jorgio & Rubio.

