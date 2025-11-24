Echipa lui Cristi Chivu a dominat, a lovit de două ori bara și a ratat un penalty prin Hakan Calhanoglu, însă Milan a dat lovitura decisivă prin Christian Pulisic, în minutul 54.

A doua zi, presa maghiară a reacționat imediat. Jurnaliștii de la sportal.hu au dedicat un articol antrenorului român, unde au comentat declarațiile sale de la conferința de presă post-meci.

Mai mult, maghiarii i-au pus și o etichetă de impact tehnicianului în vârstă de 45 de ani: „román szakember”, adică „expertul român”.

Inter, al patrulea eșec în 12 etape

Formația pregătită de Cristi Chivu a ajuns la 4 înfrângeri în 12 etape, bilanț care o coboară pe locul 4 în Serie A. Inter are 24 de puncte, la trei în spatele liderului AS Roma.

Inter intră acum într-o perioadă critică, cu duelul împotriva celor de la Atletico Madrid miercuri, de la ora 22:00, în Champions League și duelul cu Pisa de duminică, ora 16:00, în campionat.

