Spectacolul din teren, dublat de o rețetă financiară colosală. Gazzetta dello Sport notează cifrele care au intrat direct în istorie: 75.562 de spectatori sunt prezenți în tribunele legendarului stadion, generând încasări totale de 8.649.494 de euro. Este cea mai mare sumă strânsă vreodată la un singur meci din Serie A.



Premieră istorică în tribune și pe hârtii



Interesul uriaș pentru duelul dintre Chivu și Allegri vine într-un moment special. Cei doi președinți, Marotta și Scaroni, au apărut împreună înainte de startul partidei pentru a marca un moment de cotitură: cluburile au devenit, în premieră, proprietare ale stadionului San Siro.



"Această dată va rămâne în istorie. Trebuie să avem respect pentru istoria acestei arene", a spus Marotta, completat de omologul său rossonero: "Acum suntem proprietari, dar gestionăm împreună de mulți ani. Noul stadion va trebui să fie iconic".



Milan a dat lovitura după pauză



Pe gazon, banii nu joacă, iar "Diavolul" a lovit imediat după pauză. În minutul 54, Pulisic a deschis scorul pentru Milan (0-1). Americanul a fost pe fază la o respingere a lui Sommer, după ce portarul elvețian intervenise bine la șutul lui Saelemaekers.



Inter are de ce să fie frustrată, după ce a dominat prima parte și a irosit ocazii rarisime. Lautaro Martinez a nimerit bara după o paradă de senzație a lui Maignan, iar Thuram și Acerbi au trecut și ei pe lângă gol. Meciul se joacă încă la intensitate maximă, într-o atmosferă incendiară care și-a meritat fiecare cent din recordul de 8,6 milioane de euro.

