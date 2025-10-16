Mijlocașul croat a semnat cu AC Milan, unde, în șapte meciuri, a contribuit cu un gol și cu o pasă decisivă.

Luka Modric se întoarce la Real Madrid după ce își încheie cariera de fotbalist

Modric își dorește însă să revină la clubul care l-a transformat într-un fotbalist de legendă și, conform Defensa Central, s-ar fi înțeles deja cu Florentino Perez.

Se pare că planul croatului ar fi ca, după Cupa Mondială, să își încheie cariera de fotbalist și să își ia un an sabatic, urmând ca mai apoi să se întoarcă la Real Madrid, fie ca ambasador al clubului, fie ca antrenor în academia madrilenilor.

Totuși, nu este exclus ca Modric să își prelungească înțelegerea cu AC Milan cu încă un sezon, având în vedere că se simte bine din punct de vedere fizic, iar milanezii sunt mulțumiți cu aportul său.