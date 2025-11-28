AS Roma este liderul din Serie A, însă se află abia pe poziția a șasea în ceea ce privește valoarea totală a jucătorilor avuți la dispoziție, ceea ce înseamnă că antrenorul Gian Piero Gasperini a reușit să scoată maximum din grupul avut la dispoziție.
Singurele echipe care ocupă aceleași poziții și în clasamnetul sportiv, și în cel al valorilor lotului sunt Napoli (3) și Torino (12), în timp ce Cremonese are o poziționare mai bună cu opt locuri decât valoarea lotului. Genoa, clubul patronat de milionarul român Dan Șucu, stă rău atât în clasamentul normal (18), cât și în cel al valorii lotului (15).
Valoarea loturilor echipelor din această ediție de Serie A / cel mai bine cotat jucător:
1. Inter Milano - 693.80 milioane de euro / Lautaro Martinez (Argentina / 85 milioane de euro)
2. Juventus - 602.70 milioane de euro / Kenan Yildiz (Turcia / 75 milioane de euro)
3. Napoli - 503.30 milioane de euro / Scott McTominay (Scoția / 50 milioane de euro)
4. AC Milan - 471.50 milioane de euro / Rafael Leao (Portugalia / 70 milioane de euro)
5. Atalanta - 459.10 milioane de euro Ederson (Brazilia / 45 milioane de euro)
6. AS Roma - 401 milioane de euro / Manu Kone (Franța / 50 milioane de euro)
7. Fiorentina - 285.35 milioane de euro / Moise Kean (Italia / 50 milioane de euro)
8. Como - 285.10 milioane de euro / Nico Paz (Argentina / 55 milioane de euro)
9. Bologna - 272.80 milioane de euro / Santiago Castro (Argentina / 35 milioane de euro)
10. Lazio - 266.35 milioane de euro / Matteo Guendouzi (Franța / 32 milioane de euro)
11. Parma - 153.08 milioane de euro / Zion Suzuki (Japonia / 20 milioane de euro)
12. Torino - 152.75 milioane de euro / Cesare Casadei (Italia / 15 milioane de euro)
13. Udinese - 152.35 milioane de euro / Oumar Solet (Franța / 18 milioane de euro)
14. Sassuolo - 148.60 milioane de euro / Andrea Pinamonti (Italia / 15 milioane de euro)
15. Genoa - 141.95 milioane de euro / Morten Frendrup (Danemarca / 20 milioane de euro)
16. Cagliari - 102.23 milioane de euro / Semih Kilicsoy (Turcia / 12 milioane de euro)
17. Pisa - 96 milioane de euro / Lorran (Brazilia / 9 milioane de euro)
18. Hellas Verona - 91.20 milioane de euro / Gift Orban (Nigeria / 10 milioane de euro)
19. Cremonese - 77.15 milioane de euro / Warren Bondo (Franța / 8.5 milioane de euro)
20. Lecce - 75.38 milioane de euro / Francesco Camarda (Italia / 10 milioane de euro) *
* Conform datelor de pe site-ul www.transfermarkt.com
Clasamentul din Serie A, după disputarea a 12 etape din actuala stagiune:
1. AS Roma - 27p
2. AC Milan - 25p (+9)
3. Napoli -25p (+8)
4. Inter Milano -24p (+13)
5. Bologna - 24p (+10)
6. Como - 21p
7. Juventus - 20p
8. Lazio - 18p
9. Sassuolo - 17p
10. Udinese - 15p
11. Cremonese - 14p (-3)
12. Torino - 14p (-10)
13. Atalanta - 13p
14. Cagliari - 11p (-5)
15. Parma - 11p (-6)
16. Pisa - 10p (-6)
17. Lecce - 10p (-8)
18. Genoa - 8p
19. Fiorentina - 6p (-9)
20. Hellas Verona - 6p (-11)