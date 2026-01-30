Urnele de la Nyon au decis vineri, 30 ianuarie, adversara „nerazzurrilor” pentru play-off-ul fazei eliminatorii din UEFA Champions League. Deși la prima vedere tragerea pare favorabilă italienilor, Cristi Chivu rămâne cu picioarele pe pământ și atrage atenția asupra parcursului solid al nordicilor din acest sezon.



Tehnicianul român a vorbit pentru canalele oficiale ale clubului imediat după eveniment, subliniind că nu există meciuri ușoare în această competiție: „Toate partidele de Champions League ascund capcane și dificultăți. Bodø/Glimt este o echipă care a demonstrat, în această primă fază, că știe să pună în dificultate cluburi importante, atât acasă, cât și în deplasare.”



Traseu infernal către sferturile de finală



Dacă trupa lui Chivu va trece de hopul norvegian în dubla manșă programată în februarie, misiunea devine mult mai complicată. Tabloul arată că Inter ar urma să întâlnească în faza următoare câștigătoarea dintre Manchester City și Sporting CP.



Mai mult, în eventualitatea unei calificări în sferturile de finală, „nerazzurrii” ar putea da peste Arsenal sau Bayern Munchen. Totuși, Inter a demonstrat în ultimele sezoane al Ligii Campionilor că poate elimina coloși, bavarezii fiind chiar victimele italienilor în sferturile ediției precedente.

