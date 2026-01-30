Cristi Chivu face legea în Italia! „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând

Cristi Chivu face legea în Italia! „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu e pe val la Inter Milano.

TAGS:
Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Tehnicianul român continuă să impresioneze pe banca lui Inter, fiind desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în luna ianuarie, potrivit Onefootball, după ce câștigase trofeul și în decembrie.

Anul 2026 a început exact așa cum s-a terminat 2025 pentru tehnicianul român. Serie A i-a acordat lui Cristi Chivu distincția „Antrenorul lunii” pentru luna ianuarie, confirmând forma de invidiat a „nerazzurrilor”. Antrenorul în vârstă de 45 de ani a reușit să mențină echipa la un nivel extrem de ridicat, Inter fiind lider în clasament cu 52 de puncte după 22 de etape.

Parcursul echipei a fost aproape fără greșeală. În cele șase partide disputate în prima lună a anului, trupa de pe „Giuseppe Meazza” a obținut cinci victorii clare împotriva formațiilor Bologna, Parma, Lecce, Udinese și Pisa, singurul pas greșit fiind o remiză cu Napoli.

Ofensivă totală

Premiul a fost decis de un juriu format din directori de presă sportivă, care au evaluat performanța tehnică, calitatea jocului și fair-play-ul. Cifrele îi dau dreptate românului: Inter are cel mai prolific atac din campionat, marcând 15 goluri în ianuarie și încasând doar cinci.

Chivu, care are contract cu milanezii până în vara lui 2027, pregătește acum următoarea partidă de campionat. Liderul din Serie A se va deplasa pe terenul celor de la Cremonese pe 1 februarie, într-un meci în care românul va încerca să consolideze poziția echipei în fruntea clasamentului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, precaut după ce Inter a picat cu Bodø/Glimt în Liga Campionilor: „Ascund capcane”
Cristi Chivu, precaut după ce Inter a picat cu Bodø/Glimt în Liga Campionilor: „Ascund capcane”
Italienii jubilează după ce Interul lui Chivu și-a aflat adversara în Champions League: ”Easy win / Mergem la schi”
Italienii jubilează după ce Interul lui Chivu și-a aflat adversara în Champions League: ”Easy win / Mergem la schi”
Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League
Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League
ULTIMELE STIRI
Luptă încinsă pentru promovare în Liga 2 și Liga 3 la fotbal feminin! Cum se descurcă FCSB
Luptă încinsă pentru promovare în Liga 2 și Liga 3 la fotbal feminin! Cum se descurcă FCSB
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci
(P) Trei stadioane fierbinți în lupta pentru titlu din Premier League, în etapa a 24-a
(P) Trei stadioane fierbinți în lupta pentru titlu din Premier League, în etapa a 24-a
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League

Prima reacție de la Inter, după ce Chivu a scăpat de Mourinho și a picat cu Bodo/Glimt în Champions League



Recomandarile redactiei
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”
Mihai Popa s-a făcut de râs în CFR Cluj - Metaloglobus! Gafă de curtea școlii a portarului venit de la Torino
Mihai Popa s-a făcut de râs în CFR Cluj - Metaloglobus! Gafă de curtea școlii a portarului venit de la Torino
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“
Dezvăluire-bombă despre Ofri Arad: „De asta a venit în România, la FCSB!“
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

stirileprotv Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario au fost decăzuți din drepturi. Adolescentul a fost preluat de autorități

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!