Cristi Chivu face legea în Italia! „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând

Tehnicianul român continuă să impresioneze pe banca lui Inter, fiind desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în luna ianuarie, potrivit Onefootball, după ce câștigase trofeul și în decembrie.



Anul 2026 a început exact așa cum s-a terminat 2025 pentru tehnicianul român. Serie A i-a acordat lui Cristi Chivu distincția „Antrenorul lunii” pentru luna ianuarie, confirmând forma de invidiat a „nerazzurrilor”. Antrenorul în vârstă de 45 de ani a reușit să mențină echipa la un nivel extrem de ridicat, Inter fiind lider în clasament cu 52 de puncte după 22 de etape.



Parcursul echipei a fost aproape fără greșeală. În cele șase partide disputate în prima lună a anului, trupa de pe „Giuseppe Meazza” a obținut cinci victorii clare împotriva formațiilor Bologna, Parma, Lecce, Udinese și Pisa, singurul pas greșit fiind o remiză cu Napoli.

