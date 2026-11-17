Aflat pe banca de rezerve la PSV Eindhoven, echipă alături de care a cucerit titlul în sezonul precedent, Dennis Man a bifat doar 163 de minute în actuala stagiune sub comanda antrenorului Peter Bosz.
Deși a fost propus recent la Beșiktaș, unde directorul sportiv Onder Ozen și-ar fi dat acordul, mutarea a picat din cauza refuzului venit din partea tehnicianului Vincenzo Italiano. Cotat la 12 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, atacantul lateral rămâne în atenția unor formații precum Valencia, Atalanta și Lazio pentru o plecare în această iarnă.
Bogdan Lobonț a vorbit la VOYO SPORT LIVE despre nevoia de continuitate a fotbalistului român și a avertizat asupra problemelor administrative de la gruparea capitolină.
„E fundamental să își găsească liniștea și, mă refer aici, să aibă stabilitate la o echipă, să reușească să stea două, trei, patru sezoane. A fost la Parma, a avut suișuri și coborâșuri, la PSV a început foarte bine, după aceea a trecut pe bancă. Trebuie să își găsească liniștea, să rămână la o echipă mult mai mult timp. Nu cred că i-ar face bine, ținând cont și de vârsta pe care o are, să schimbe echipele la un an - un an și jumătate. Are calitate”, a spus fostul portar.
Comparația dintre Parma și Lazio
În plus, Lobonț a pus în balanță organizarea fostei echipe a lui Man și situația actuală de la Lazio, acolo unde Ștefan Radu a scris istorie: „Boss! E boss! Jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Lazio e un român! Cunoaște foarte bine Serie A, dar în momentul de față Parma este mult mai organizată decât Lazio în ceea ce privește structura clubului. Și la Lazio este Lotito, care cam el decide totul. Suporterii astăzi nu e că se înghesuie să vină la meciurile echipei. Dacă e să comparăm ca nume, Lazio are o rezonanță mult mai mare decât Parma, dar, ca organizare și stabilitate, Parma în momentul de față este peste Lazio. Dar ca nume, da, e Lazio”.
Cristi Pulhac este de părere că evoluțiile foștilor români care au trecut pe la Roma și randamentul lui Dennis Man la națională reprezintă argumente pentru perfectarea transferului. „În momentul în care tu, ca echipă, dau exemplu Lazio, îi faci o analiză profundă, faptul că a schimbat echipele, că a avut un moment bun, după care n-a mai revenit... Acolo au fost jucători, mă refer aici la Ștefan Radu, care au avut evoluții foarte bune și au lăsat o ușă deschisă pentru români. A lăsat o portiță deschisă pentru venirea unui nou jucător, precum Dennis Man. Mi se pare că este un jucător cu calități superioare față de mulți dintre jucătorii noștri, care merită să joace. El, chiar și acum, când nu joacă, vine la națională și are evoluții bune.
Are calitățile necesare, depinde și de încrederea pe care i-o dă antrenorul; trebuie să ai și puțin noroc, nu neapărat calități. Trebuie să prinzi și contextul care să te ajute. Eu zic că pentru el va fi benefic, unui nume ca Lazio nu poți să îi zici «nu», mai ales în contextul în care e el acum”, a zis fostul fundaș la VOYO SPORT LIVE.