Aflat pe banca de rezerve la PSV Eindhoven, echipă alături de care a cucerit titlul în sezonul precedent, Dennis Man a bifat doar 163 de minute în actuala stagiune sub comanda antrenorului Peter Bosz.

Deși a fost propus recent la Beșiktaș, unde directorul sportiv Onder Ozen și-ar fi dat acordul, mutarea a picat din cauza refuzului venit din partea tehnicianului Vincenzo Italiano. Cotat la 12 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, atacantul lateral rămâne în atenția unor formații precum Valencia, Atalanta și Lazio pentru o plecare în această iarnă.

Bogdan Lobonț a vorbit la VOYO SPORT LIVE despre nevoia de continuitate a fotbalistului român și a avertizat asupra problemelor administrative de la gruparea capitolină.

„E fundamental să își găsească liniștea și, mă refer aici, să aibă stabilitate la o echipă, să reușească să stea două, trei, patru sezoane. A fost la Parma, a avut suișuri și coborâșuri, la PSV a început foarte bine, după aceea a trecut pe bancă. Trebuie să își găsească liniștea, să rămână la o echipă mult mai mult timp. Nu cred că i-ar face bine, ținând cont și de vârsta pe care o are, să schimbe echipele la un an - un an și jumătate. Are calitate”, a spus fostul portar.