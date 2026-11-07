Trădare istorică în Serie A? Clubul uriaș cu care poate semna Mauro Icardi după ce a fost refuzat de Inter

Atacantul argentinian în vârstă de 33 de ani este liber de contract încă din vară, când i s-a încheiat înțelegerea cu Galatasaray, și își dorește insistent să joace din nou în fotbalul italian începând cu luna ianuarie. Prima opțiune a fotbalistului a fost Inter, club pentru care a evoluat mai multe sezoane și căruia i-a propus în repetate rânduri semnarea unei noi colaborări. Icardi a acceptat o scădere substanțială a salariului și statutul de rezervă în ofensiva lui Cristi Chivu, însă oficialii de pe Giuseppe Meazza nu au dorit să-i pună pe masă o ofertă oficială.

Președintele grupării milaneze, Giuseppe Marotta, a transmis înaintea duelului cu Feyenoord că argentinianul „nu este parte din planurile de viitor”. Refuzul ferm primit de la Milano a deschis drumul către marea rivală Juventus, care analizează atent opțiunea de a-l aduce pe fostul căpitan interist chiar la începutul anului viitor.