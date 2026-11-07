Trădare istorică în Serie A? Clubul uriaș cu care poate semna Mauro Icardi după ce a fost refuzat de Inter

Trădare istorică în Serie A? Clubul uriaș cu care poate semna Mauro Icardi după ce a fost refuzat de Inter Serie A Tradarea suprema! Mauro Icardi este foarte aproape de un transfer la care nu se astepta NIMENI: cu cine e gata sa semneze
SPORT.RO
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Mauro Icardi forțează o revenire spectaculoasă în Italia, iar marea rivală a fostei sale echipe a devenit principala destinație după ce conducerea din Milano i-a închis definitiv ușa.

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Atacantul argentinian în vârstă de 33 de ani este liber de contract încă din vară, când i s-a încheiat înțelegerea cu Galatasaray, și își dorește insistent să joace din nou în fotbalul italian începând cu luna ianuarie. Prima opțiune a fotbalistului a fost Inter, club pentru care a evoluat mai multe sezoane și căruia i-a propus în repetate rânduri semnarea unei noi colaborări. Icardi a acceptat o scădere substanțială a salariului și statutul de rezervă în ofensiva lui Cristi Chivu, însă oficialii de pe Giuseppe Meazza nu au dorit să-i pună pe masă o ofertă oficială.

Președintele grupării milaneze, Giuseppe Marotta, a transmis înaintea duelului cu Feyenoord că argentinianul „nu este parte din planurile de viitor”. Refuzul ferm primit de la Milano a deschis drumul către marea rivală Juventus, care analizează atent opțiunea de a-l aduce pe fostul căpitan interist chiar la începutul anului viitor.

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Luciano Spalletti îl vrea la Torino

Un factor esențial în această ecuație este prezența lui Luciano Spalletti pe banca tehnică a torinezilor. Tehnicianul a colaborat deja cu vârful argentinian în perioada în care o pregătea pe Inter, iar cunoașterea directă a calităților sale ar putea cântări decisiv în luarea undei decizii în privința colaborării.

Juventus caută un atacant central cu experiență, în contextul în care randamentul oferit de Kolo Muani și Woltemade nu a avut constanța așteptată. Pentru a îmbrăca tricoul „Bătrânei Doamne”, fotbalistul este dispus să facă aceleași concesii financiare ca și în cazul lui Inter Milano.

În acest context, presa din Argentina anunță că sunt șanse mari ca pista Icardi - Juventus să se concretizeze în fereastra de transferuri din iarnă.

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