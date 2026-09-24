OUT! Jucătorul e gata să plece de la Liverpool

OUT! Jucătorul e gata să plece de la Liverpool Premier League
SPORT.RO
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Unul dintre jucătorii lui Liverpool se gândește deja la plecare, dacă nu va primi mai multe șanse din partea antrenorului Andoni Iraola (44 de ani), care a preluat echipa în această vară.

Federico Chiesa e gata să plece de la Liverpool

Este vorba despre Federico Chiesa (28 de ani), care nu a fost titular nici în perioada petrecută de Arne Slot la echipă. Italienii de la Calciomercato au aflat că atacantul este gata să schimbe echipa dacă rolul său la Liverpool nu se va schimba în următoarea perioadă.

De menționat că, până acum, Chiesa nu a jucat niciun minut pentru cei de la Liverpool, fiind accidentat în ultima lună. Acesta a ratat șapte meciuri disputate în toate competițiile, dar va fi la dispoziția antrenorului după reluarea campionatelor.

Chiesa joacă la Liverpool din 2024, an în care a fost transferat de la Juventus pentru 12 milioane de euro. Internaționalul italian a fost crescut de Fiorentina, care l-a vândut pentru o sumă care ajunge la 57 de milioane de euro.

Verdict despre Araujo, după șase meciuri la Liverpool

Cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Araujo a bifat în noul sezon patru meciuri în Premier League, unul în Champions League și tot unul și în Carabao Cup.

După cele șase apariții, Araujo a fost lăudat de antrenorul lui Liverpool, Andoni Iraola, care l-a înlocuit la începutul verii pe Arne Slot, demis în urma unui sezon trecut extrem de modest.

”Sunt foarte fericit pentru el. Avea nevoie de această schimbare și a venit cu modestie aici. E gata să joace pe diferite poziții și e un jucător experimentat. Îmi place de el, acum încerc să-l fac să învețe limba ca să ne ajutăm și mai mult reciproc”, a spus Iraola, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

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