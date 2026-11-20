Kait și Tamm, doi jucători estonieni care au meciuri în Liga 1

Estonia poate conta pe doi dintre jucătorii care au lăsat o impresie bună, în ultimii ani, în prima ligă din România. În vederile selecționerului Jurgen Henn se află Mattias Kait (28 de ani), care evoluează la FC Thun, campioana Elveției, dar care a fost om de bază la FC Rapid București, între 2022 și 2025, când a bifat 107 meciuri și 6 goluri. Mijlocașul central are 72 de selecții și 11 goluri pentru selecționata țării sale, fiind cel mai experimentat jucător din lot, după căpitanul Karol Mets.

Un alt jucător cunoscut microbiștilor români este Joonas Tamm (34 de ani), fotbalist aflat sub contract din 2025 cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, și care a mai evoluat în România la FCSB (2022-2023), unde a lăsat o impresie pozitivă. Stoperul are 68 de meciuri și 4 goluri pentru Estonia. Acesta a pierdut ultimele acțiuni, după ce a fost anunțat că nu mai intră în vederile antrenorului Ovidiu Burcă și nu a fost inclus pe lista pentru Liga 1. El refuzat rezilierea contractului și continuă să se antreneze cu lotul covăsnenilor.

Lot cotat la 18 milioane de euro, cu jucători de la Bremen, Bochum, Portsmouth și Hertha

Lotul extins al viitoarei adversare a României cuprinde și câteva nume interesante, precum Karl Hein (24 de ani / Werder Bremen / portar), Maksim Paskotsi (23 de ani / Gent / fundaș, Erko Jonne Tougjas (23 de ani / Halmstadt BK / fundaș), Karol Mets (33 de ani / VfL Bochum / fundaș), Michael Schjonning-Larsen (25 de ani / Kilmarnock / fundaș), Kevor Palumets (23 de ani / FC Kosice / mijlocaș), Soufian Gouram (20 de ani / Hertha Berlin / mijlocaș), Rocco Robert Shein (23 de ani / Portsmouth / mijlocaș), Marten-Chris Paalberg (18 ani / Saint-Etienne / atacant) și Alex Tamm (25 de ani / Olimpija Ljubljana / atacant). Lotul Estoniei de la ultima acțiune din Nations League 2026-2027 este cotat la puțin peste 18 milioane de euro, în timp ce valoarea cumulată a tricolorilor este de aproape 110 milioane de euro.