Dacă i-am pune la socoteală și pe românii care fac parte din staffurile celor doi tehnicieni, atunci comunitatea fotbalistică tricoloră ar fi și mai mare. Pentru că, la Al-Sadd, Lucescu jr e ajutat de Nicolae Constantin, în timp ce, la Al-Arabi, Contra lucrează cu Laurențiu Roșu și cu Cornel Dobre.

Chiar dacă Qatar Stars League e o întrecere restrânsă, pe măsura dimensiunii țării, la cele 12 formații din clasament sunt trei români în prim-plan: Răzvan Lucescu (Al-Sadd Doha), Cosmin Contra (Al-Arabi) și Florinel Coman (Al-Gharafa).

Fotbalul românesc continuă să fie foarte bine reprezentat, în zona Golfului Persic. Ce se întâmplă, în prima ligă din Qatar, în acest sezon, confirmă această situație.

După pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, Qatar Stars League s-a reluat de joi. Astăzi, în cel mai așteptat meci al zilei, Al-Gharafa și Al-Arabi vor ajunge față în față, de la ora 17:30, ora României.

La Al-Gharafa, rămâne de văzut cât va juca Florinel Coman, în condițiile în care antrenorul Pedro Martins a condiționat prezența românului pe teren de evaluarea sa fizică, după meciurile pe care le-a disputat pentru România.

De partea cealaltă, Cosmin Contra vrea victoria, după trei etape în care Al-Arabi a avut două egaluri și o înfrângere. Spre deosebire de echipa lui Coman, care e la retrogradare, pe 10 din 12, trupa pregătită de „Guriță“ e implicată în lupta pentru titlu, pe locul 4, la șapte puncte de lider.

„Știm că meciul cu Al-Gharafa e un fel de El Clasico al campionatului din Qatar. De aceea, trebuie să dăm dovadă de caracter și să abordăm această partidă cu seriozitate maximă, cu concentrare din primul minut. Având în vedere situația noastră din clasament și ambițiile noastre pentru acest sezon, trebuie să luăm toate punctele, în acest meci. Nu ne mai permitem să facem pași greșiți“, a spus fostul selecționer.

Contra s-a referit apoi la situația celor de la Al-Gharafa, un colos decăzut în prima ligă din Qatar.

„Al-Gharafa e o echipă cu o calitate ofensivă remarcabilă. Sunt sigur că meciul va fi unul deschis. În astfel de partide, detaliile fac diferența. Trebuie să fim în forma noastră cea mai bună și să ne transformăm dominarea în goluri. De asemenea, în apărare, trebuie să reparăm greșelile din meciurile anterioare, ca să oprim jucătorii ofensivi ai echipei adverse. Am încredere totală în elevii mei. Ei realizează dimensiunea responsabilității care apasă pe umerii lor. Obiectivul nostru va fi să câștigăm, astăzi, ca să ne menținem în cursa pentru primele poziții“, a adăugat Cosmin Contra.