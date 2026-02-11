Denzel Dumfries (29 de ani) a finalizat o parte din sesiunea de antrenament cu restul lotului după o pauză trei luni și, prin urmare, este din ce în ce mai aproape de revenirea pe teren, conform Sky Sport.

Denzel Dumfries, aproape de revenirea la Inter Milano după accidentare

În ciuda recentelor prestații bune ale lui Luis Henrique, Inter și Cristi Chivu au nevoie de Dumfries, care i-a cărat în spate pe „nerazzurri” până în finala Ligii Campionilor de anul trecut.

Importanța sa pentru Inter este incontestabilă atât în ​​defensivă, cât și în ofensivă. Inclusiv statisticile confirmă rolul său.

Dumfries, un fotbalist util pe ambele faze

Denzel Dumfries a marcat nouă goluri în sezonul 2024-2025 și marcase deja trei în stagiunea 2025-26 înainte de accidentarea la gleznă, care l-a obligat să fie supus unei intervenții chirurgicale.

„E greu de știut cât timp îi va lua până se va recupera complet și își va recăpăta forma fizică, dar vestea scursă de la Appiano Gentile cu siguranță îi face pe toți cei de la Inter să zâmbească”, a notat tuttomercatoweb.com.

Însuși Dumfries a transmis acum trei zile pentru NOS: „Revenirea mea este o chestiune de săptămâni; nu există o dată specifică, dar sunt aproape”.