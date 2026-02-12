Florin Prunea (57 de ani) a fost întrebat dacă Bogdan Lobonț (48) a fost un portar mai bun decât el.

Florin Prunea s-a comparat cu Bogdan Lobonț

Goalkeeperul Generației de Aur a spus nu își consideră succesorul său în poarta echipei naționale mai bun decât el. „N-a fost mai 'sculă' decât mine” - a fost verdictul lui Prunea.

„Nu știu dacă a fost peste mine. Nu știu. Două Mondiale, două Europene, 400 și ceva de meciuri. E peste mine? A jucat mai mult pe afară decât mine.

Și eu am jucat afară: Turcia, Bulgaria, Grecia. El prin Italia, Olanda... N-a fost mai 'sculă' decât mine”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.

Prunea consideră că gafa cu Suedia i-a afectat imaginea

Mai mult decât atât, Prunea s-a îndoit inclusiv de faptul că Lobonț i-a fost superior în privința ieșitului pe centrări.

(n.r.- Costin Ștucan îi spunea lui Prunea: La reflexe erați pe acolo, că și el avea reflexe geniale. La ieșitul pe minge părea mai sigur...) Ți se pare pentru că la mine a fost nenorocirea aia (n.r. - gafa cu Suedia din 1994)”, a răspuns Prunea.