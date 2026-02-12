Campioana României joacă în această seară, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, o partidă decisivă pentru calificarea în sferturile Cupei României. Cu câteva ore înainte de startul jocului, clubul roș-albastru a oferit detalii organizatorice esențiale pentru susținătorii care vor să asiste la duelul din Bănie direct din peluză.

Cât costă tichetele la Craiova - FCSB

Oficialii bucureștenilor au comunicat că tichetele pentru sectorul oaspeților se pun în vânzare cu două ore înainte de primul fluier al arbitrului Horațiu Feșnic. Suporterii își pot procura intrările direct de la stadion, prețul fiind unul accesibil pentru un derby.

„#CupaRomânieiBetano #Etapa3 #CraiovaFCSB

biletele destinate suporterilor noștri vor fi disponibile începând cu 18:30, la intrarea în sectorul oaspeților de la Stadionul Ion Oblemenco

prețul unui bilet este de 30 LEI Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe pagina oficială de Facebook.

Miza partidei este uriașă în economia Grupei B. Înaintea acestui joc, Universitatea Craiova este liderul grupei cu 6 puncte, în timp ce FCSB se află pe poziția a patra, cu 3 puncte, având nevoie disperată de un rezultat pozitiv pentru a merge mai departe în competiție.