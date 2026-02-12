FOTO EXCLUSIV Fanii lui Dinamo au aruncat cu bani falși în Dennis Politic! Gest scandalos la începutul meciului cu Hermannstadt

Fanii lui Dinamo au aruncat cu bani falși în Dennis Politic! Gest scandalos la începutul meciului cu Hermannstadt Cupa Romaniei
Dinamo – Hermannstadt, duel decisiv din runda #3 a Cupei României, a început la ora 18:00 și este transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro. 

Dennis PoliticDinamoHermannstadtGigi BecaliFCSB
Pentru „câini”, miza este uriașă: calificarea în sferturi este sigură doar în cazul unei victorii, în timp ce sibienii sunt deja calificați.

Aproximativ 1.500 de suporteri sunt prezenți pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde gazonul se prezintă în condiții bune, iar temperatura la startul partidei a fost de 6 grade.

Fanii lui Dinamo au aruncat cu bani falși în Dennis Politic

Dennis Politic, fost jucător al lui Dinamo și în prezent împrumutat la Hermannstadt de la FCSB, a fost ținta fanilor din tribune. 

Suporterii dinamoviști, poziționați deasupra tunelului de acces, au aruncat spre gazon bancnote false de 100 de euro și 50 de lei, pe care apăreau chipul lui Politic și cel al lui Gigi Becali.

Gestul a fost un semn clar al nemulțumirii față de transferul fotbalistului la rivala FCSB, realizat în vară. La Dinamo, Politic a strâns 63 de meciuri, 14 goluri și 4 pase decisive, în aproximativ 4.000 de minute. După transfer, forma sa a scăzut, iar FCSB l-a cedat sub formă de împrumut la Hermannstadt.

Sibienii conduc grupa din Cupa României, cu șase puncte, însă în campionat ocupă penultimul loc, cu 17 puncte.

