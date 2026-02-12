Pentru „câini”, miza este uriașă: calificarea în sferturi este sigură doar în cazul unei victorii, în timp ce sibienii sunt deja calificați.

Aproximativ 1.500 de suporteri sunt prezenți pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde gazonul se prezintă în condiții bune, iar temperatura la startul partidei a fost de 6 grade.

Fanii lui Dinamo au aruncat cu bani falși în Dennis Politic

Dennis Politic, fost jucător al lui Dinamo și în prezent împrumutat la Hermannstadt de la FCSB, a fost ținta fanilor din tribune.

Suporterii dinamoviști, poziționați deasupra tunelului de acces, au aruncat spre gazon bancnote false de 100 de euro și 50 de lei, pe care apăreau chipul lui Politic și cel al lui Gigi Becali.