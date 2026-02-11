Întrebat despre lupta cu Chivu, Antonio Conte a izbucnit la conferință: "Ce fel de întrebare e asta?"

Eliminată recent din Liga Campionilor, după ce a încheiat abia pe locul 30 în grupa unică, Napoli a părăsit marți seară și Cupa Italiei, în sferturile de finală, după duelul cu Como pierdut la loviturile de departajare (1-1, 6-7 d.l.d.).

Antonio Conte, deranjat când a fost întrebat despre lupta la titlu

Pentru Napoli vor rămâne doar meciurile din campionat, iar Antonio Conte a răbufnit la conferința de presă când a fost întrebat despre șansele formației sale de a cuceri titlul. Antrenorul a acuzat din nou problemele serioase de lot.

"Noi avem probleme serioase, iar voi vorbiți de Scudetto. Ce fel de întrebări sunt astea? Cum puteam să anticipăm noi accidentările lui Lukaku sau Di Lorenzo? Ce putem să facem? Doar să ne rugăm! Accidentările sunt atât de grave încât ne afectează pe tot parcursul sezonului, chiar dacă ceilalți jucători sunt sănătoși. Vorbim despre ceva ce nu cred că s-a întâmplat cu nicio altă echipă.

Titlul? Suntem cu nouă puncte în spatele lui Inter, avem probleme grave, iar voi vorbiți de titlu. Acolo sunt Inter, Juventus și Milan. Să fim serioși, altfel riscăm să devenim ridicoli!", a spus Conte, potrivit Tuttosport.

Napoli ocupă locul 3 în Serie A, 9 sub liderul Inter Milano și unul sub AC Milan. În runda următoare, echipa lui Antonio Conte va primi vizita celor de la AS Roma.

Clasamentul din Serie A