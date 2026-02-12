Rapid București a ratat unul dintre principalele obiective ale perioadei de mercato pentru o sumă pe care Dan Șucu ar fi putut-o achita fără nicio problemă. Yanis Karabelyov, mijlocașul defensiv de 30 de ani legitimat până ieri la Partizan Belgrad, a fost prezentat oficial la Malmo FF.

Deși este cotat la 800.000 de euro pe site-urile de specialitate, internaționalul bulgar a fost cedat de sârbi pentru doar 75.000 de euro. Presa din Suedia, citând surse sârbești, notează că suma de transfer este de aproximativ 800.000 de coroane suedeze (echivalentul a 75.000 de euro), urmând ca aceasta să crească până la 500.000 de euro, în funcție de anumite bonusuri de performanță.

Giuleștenii trimiseseră deja o ofertă pentru jucătorul care intrase în dizgrație la Belgrad, însă nordicii s-au mișcat mai repede și au profitat de situația contractuală a acestuia.

Afacere incredibilă pentru suedezi

Daniel Andersson, directorul sportiv al celor de la Malmo, s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că a reușit să aducă un jucător cu experiență internațională pe o sumă atât de mică. Oficialul a descris calitățile care l-au făcut pe Karabelyov o țintă și pentru Rapid.

„Este un mijlocaș central care are cele mai mari calități în jocul defensiv. Recuperează multe mingi, citește bine jocul și este abil tactic. Dar este foarte bun și cu mingea. Joacă un fotbal logic, orientat spre înainte și se descurcă bine în construcție. Este și un băiat experimentat, care știe ce se cere. Vine de la un club unde, la fel ca la Malmo, standardele sunt ridicate”, a spus oficialul lui Malmo.

Yanis Karabelyov, care a semnat un contract valabil pe doi ani, a vorbit despre noua sa provocare, după ce în prima parte a sezonului a bifat 27 de prezențe pentru Partizan.

„Oportunitatea de a ajunge la un club atât de mare reprezintă un pas important în cariera mea. Mă simt foarte entuziasmat să fiu aici și sunt bucuros de modul în care am fost primit. Sunt un jucător care aduce încredere, echilibru și muncă multă pe teren. Acum abia aștept să-mi cunosc echipa și voi da totul pentru a ne atinge obiectivele în acest an. Va fi foarte plăcut să începem treaba”, a transmis mijlocașul, potrivit fotbollskanalen.se.